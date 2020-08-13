Жительница Карелии ударила мужа ножом в спину и осталась на свободе

В Карелии женщина, ударившая своего супруга ножом в спину, получила условный срок.

Сегежский городской суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года во время конфликта с супругом нанесла ему один удар ножом в область спины.

Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением. По ее ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке.

Подсудимая получила условный срок.

"С учетом данных о личности, материального положения подсудимой, имеющей двоих малолетних детей, а также обстоятельств дела, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, а поскольку ее исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 3 года", - говорится на сайте Сегежского городского суда.

Кроме того, с осужденной в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК взысканы затраты на лечение супруга в размере 79445 рублей.

Ранее сообщалось, что схвативший нож житель Карелии напугал бывшую жену с дочкой.