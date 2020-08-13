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Жительница Карелии ударила мужа ножом в спину и осталась на свободе

Новости. Криминал
08:20, 14 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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В Карелии женщина, ударившая своего супруга ножом в спину, получила условный срок.

Сегежский городской суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года во время конфликта с супругом нанесла ему один удар ножом в область спины.

Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением. По ее ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке.

Подсудимая получила условный срок.

"С учетом данных о личности, материального положения подсудимой, имеющей двоих малолетних детей, а также  обстоятельств дела, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, а поскольку ее исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 3 года", - говорится на сайте Сегежского городского суда.

Кроме того, с осужденной в пользу Территориального фонда обязательного  медицинского страхования РК взысканы затраты на лечение супруга в размере 79445  рублей.

Ранее сообщалось, что схвативший нож житель Карелии напугал бывшую жену с дочкой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 10:00:15
Придется снова делать зону, типа Сулажгорский кирпичный завод. Как раньше было. Не пойдут на это. Кишка тонка.
Гость
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