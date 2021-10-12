Жительница Карелии угнала автомобиль по дороге за закуской и врезалась в столб

В Прионежском районе пенсионер остался без машины, отправив хозяйку застолья за яблоками в свой сад.

По сообщению МВД Карелии, в прионежскую полицию обратился 67-летний житель поселка. Он заявил об угоне автомобиля.

Как выяснили полицейские, пострадавший отдыхал в гостях с компанией односельчан, неподалеку от своего дома. Все распивали спиртное. Когда закончилась закуска, он передал хозяйке квартиры ключи от калитки, ведущей в его сад. Он попросил принести яблоки. Женщина заметила, что на связке есть и ключи от автомобиля. Она, не желая преодолевать пешком путь в 50 метров до нужного ей дома, по версии дознания, решила воспользоваться чужой иномаркой. Не обладая должными навыками вождения, сразу совершила ДТП: врезалась в столб.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело об угоне. Ранее его 25-летняя фигурантка привлекалась к уголовной ответственности в связи с совершением имущественных преступлений.

Ранее сообщалось, недавно вышедший из тюрьмы житель Карелии поспешил напиться и угнать автомобиль.