Жительница Карелии забрала из тайника наркотик и попалась оперативникам

Подозреваемая в наркопреступлении задержана в Прионежском районе, сообщили в полиции республики.

Жительница Медвежьегорска 1991 года рождения была задержана сотрудниками полиции на прошлой неделе, сообщает сайт МВД.

По информации оперативников, женщина через нелегальный интернет-магазин заказала и оплатила наркотик, а незадолго до задержания забрала его из тайника. При досмотре у задержанной обнаружены свертки. Согласно исследованию, в одном из них была марихуана, в другом – гашиш массой около 3 граммов, что является значительным размером.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Она созналась, что запрещенное вещество приобрела для собственного потребления.

Также в отношении фигурантки составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.8 КоАП РФ за хранение марихуаны в незначительном размере.

Ранее сообщалось о том, что МВД готовит поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.