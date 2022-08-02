Жительница Мурманской области пострадала в ДТП на трассе в Карелии

Авария с пострадавшей произошла в Лоухском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 12 августа, в 16.20 на 1068 км федеральной автодороги «Кола» в Лоухском районе произошла авария. По предварительным данным, 79-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat из Мурманской области при выполнении обгона допустил столкновение с автомобилем Nissan Patrol, который поворачивал налево.

В результате ДТП травмирована 73-летняя пассажирка, жительница Мурманской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, автомобили разбросало по дороге после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.