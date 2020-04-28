Жительница Петрозаводска влезла в долги после разговора с мошенником

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 26-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Началось все со звонка в минувшую пятницу. Некто представился работником банка и сообщил, что со счета женщины оплатили покупку в онлайн-магазине. Понимая, что никакие заказы не делала, горожанка взволновалась. При этом у нее была подключена услуга мобильного информирования о состоянии счета. Списаний не было.

Звонящий убедил ее продиктовать данные банковской карты. И вскоре более 118 тысяч рублей были переведены в одну из платежных электронных систем.

Несколько часов спустя раздался звонок с другого номера. На этот раз прозвучал такой предлог, после которого жертва в онлайн-режиме оформила кредит на 140 тысяч рублей. Его мгновенно одобрили. На счет, открытый в совершено постороннем банке, горожанка перевела все деньги.

Несколько дней она ждала каких-либо подтверждений, что с ней взаимодействовали официальные структуры. Поверить в то, что 258 тысяч рублей, большая часть из которых – это кредит, были самостоятельно перечислены злоумышленникам, было трудно.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники украли у петрозаводчанки 800 тысяч рублей после длительных разговоров.