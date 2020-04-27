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27.04.2020 18:38

Жительница Петрозаводска заплатила мошенникам за грунт более 12 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:53, 28 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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Полиция проводит проверку по фактам мошенничества в отношении жителей города, сообщили в МВД Карелии.

Один из заявителей обратился полицию Петрозаводска после того, как перевел оплату в размере 11 341 рублей в счет покупки телевизора и не дождался своего товара.

Другой 37-летний житель города оформил покупку игровой приставки за 14 300 рублей на сайте-клоне магазина бытовой техники.

А 53-летняя петрозаводчанка оплатила 12 200, пытаясь приобрести грунт в популярной социальной сети.

Переведя деньги на указанные им номера счетов, потерпевшие так и не получили свои покупки, а продавцы переставали выходить на связь.

Все заявления зарегистрированы. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее пожилой житель Карелии, мечтавший об игровой приставке, перевел мошеннику 17 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-04-28 14:40:09
Наутро были обнаружены останки мошенников. Так должно быть в стране Советов. Не помогут либеральные увещевания о правах нелюдей. :)
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