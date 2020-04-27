Жительница Петрозаводска заплатила мошенникам за грунт более 12 тысяч рублей

Полиция проводит проверку по фактам мошенничества в отношении жителей города, сообщили в МВД Карелии.

Один из заявителей обратился полицию Петрозаводска после того, как перевел оплату в размере 11 341 рублей в счет покупки телевизора и не дождался своего товара.



Другой 37-летний житель города оформил покупку игровой приставки за 14 300 рублей на сайте-клоне магазина бытовой техники.



А 53-летняя петрозаводчанка оплатила 12 200, пытаясь приобрести грунт в популярной социальной сети.

Переведя деньги на указанные им номера счетов, потерпевшие так и не получили свои покупки, а продавцы переставали выходить на связь.

Все заявления зарегистрированы. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее пожилой житель Карелии, мечтавший об игровой приставке, перевел мошеннику 17 тысяч рублей.