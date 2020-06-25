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Жительницу Карелии лишат прав за езду "навеселе"

Новости. Общество
15:41, 25 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Нарушителей остановили в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы отстранили от управления автомобилем Fiat 69-летнего водителя и 42-летнюю женщину – водителя автомобиля Hyundai Elantra.

На водителей составлены материалы.

За прошедшие сутки в Карелии поймали 8 пьяных водителей:

- два нетрезвых водителя управляли автомобилем без прав;
- один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее неравнодушный гражданин забрал ключи у пьяного водителя у АЗС в Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-06-25 15:46:51
Отобрать тачку у пьяного. Когда такой закон будет?
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