Жительницу Карелии лишат прав за езду "навеселе"

Нарушителей остановили в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Инспекторы отстранили от управления автомобилем Fiat 69-летнего водителя и 42-летнюю женщину – водителя автомобиля Hyundai Elantra.
На водителей составлены материалы.
За прошедшие сутки в Карелии поймали 8 пьяных водителей:
- два нетрезвых водителя управляли автомобилем без прав;
- один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Ранее неравнодушный гражданин забрал ключи у пьяного водителя у АЗС в Карелии.
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