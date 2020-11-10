Жизнеутверждающий ролик опубликовала сотрудница станции скорой помощи в Петрозаводске (ВИДЕО)

Минздрав Карелии сейчас проводит масштабную работу по увеличению бригад на Петрозаводской Станции скорой помощи, привлекая фельдшеров и водителей из различных районов Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии произошел беспрецедентный случай: врачам скорой помощи пришла подмога.

Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка.

Сегодня она опубликовала слова благодарности всем, кто помогает, и разместила на своей странице жизнеутверждающий ролик о работе скорой помощи.