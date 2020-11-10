Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус унес в Карелии еще две жизни 4
Сегодня 08:49
Полковник милиции в отставке рассказал о поимке самого молодого и жестокого маньяка СССР 1
10.11.2020 21:30
Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены 3
Сегодня 13:41
Глава Карелии не исключил ужесточения режима посещения магазинов 8
Сегодня 09:41
В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах 9
Сегодня 08:43
В Карелии 341 заключенный вышел на свободу по УДО 6
10.11.2020 17:40

Жизнеутверждающий ролик опубликовала сотрудница станции скорой помощи в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:29, 11 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Минздрав Карелии сейчас проводит масштабную работу по увеличению бригад на Петрозаводской Станции скорой помощи, привлекая фельдшеров и водителей из различных районов Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии произошел беспрецедентный случай: врачам скорой помощи пришла подмога.

Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка.

Сегодня она опубликовала слова благодарности всем, кто помогает, и разместила на своей странице жизнеутверждающий ролик о работе скорой помощи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»