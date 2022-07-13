Арестован обвиняемый в убийстве 26-летней девушки, пропавшей в Петрозаводске

Суд Петрозаводска избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 26-летней Дианы Фроловой.

Как сообщили «Столице на Онего» в Петрозаводском городском суде, для задержанного по подозрению убийстве пропавшей Дианы Фроловой избрана мера пресечения.

На какой срок арестовали задержанного, в суде не рассказали.

«Мера пресечения уже избрана, вся информация об аресте появится на сайте суда позже», — сообщили в судебной инстанции.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что останки 26-летней Дианы Фроловой, пропавшей 12 июля, были найдены в минувшие выходные сотрудниками полиции.

Поиски Дианы, организованные добровольцами и родственниками, были прекращены 16 июля.

Напомним, Диана Фролова 1996 года рождения пропала 12 июля в Петрозаводске. Правоохранителями был организован поиск пропавшей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки.

По словам родственника Дианы, принимавшего участие в поиске, на съемной квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови.

Подозреваемый в убийстве девушки задержан. Предположительно, это сосед девушки, который попал в объектив камеры наблюдения, когда выходил из подъезда с большими сумками, ранее замеченными в квартире Дианы.