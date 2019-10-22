Бабушка с ребенком пострадали на пожаре под Петрозаводском, где погибла женщина

Следком Карелии раскрыл подробности пожара на станции Деревянка, где на месте сгоревшего дома был обнаружен труп женщины.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 октября 2019 года в Прионежском районе на станции Деревянка в многоквартирном одноэтажном деревянном доме произошел пожар.

В больницу с ожогами различной степени тяжести доставлены 4-летний ребенок и его 46-летняя бабушка. При тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины.

Причиной возгорания, по предварительным данным, является аварийный режим работы электропроводки бытовой техники. Следствием отрабатываются и иные версии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября на станции Деревянка Прионежского района в жилом многоквартирном жилом доме произошел пожар.

Более 40 пожарных в течение нескольких часов тушили огонь, но спасти дом не удалось. В результате строение уничтожено огнем полностью.

Люди остались без крыши над головой. У погорельцев нет ничего, они просят о помощи.