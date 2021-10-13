Более двухсот тысяч человек скончались от коронавируса в России за время пандемии

За сутки в России умерло 984 ковид-пациента.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября, за последние сутки в России подтверждено 984 летальных исхода с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 219 329 россиян с COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 28 717 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 493 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 861 681 случай коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 6 916 086.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 21 801 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 198,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 468 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 октября остаются 1 530 513 человек.

Ранее в стране была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки.

Напомним, за сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 224 пациента.