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Более двухсот тысяч человек скончались от коронавируса в России за время пандемии

Новости. Общество
12:13, 13 Октября 2021
фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG CHINA OUT

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За сутки в России умерло 984 ковид-пациента.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября, за последние сутки в России подтверждено 984 летальных исхода с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 219 329 россиян с COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 28 717 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 493 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 861 681 случай коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 6 916 086.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 21 801 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 198,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 468 тысячи тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 октября остаются 1 530 513 человек.

Ранее в стране была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки.

Напомним, за сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 224 пациента.

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Комментарии

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Жанна
2021-10-13 13:28:51
Встретила знакомую,у неё две подруги померли после прививки,но об этом никто не говорит, а сколько таких? Надо людей предупреждать, чтобы хоть как то страховались....нам в бункерах не отсидеться ведь никак ...
nae
2021-10-13 13:05:27
И что? В России каждый день умирает 5-6 тысяч человек. В год около двух миллионов. Соответственно за полтора года с начала пандемии умерло порядка 3 миллионов. Из них ковидных получается около 7%. Много это или мало? Не много, но и не мало. Однако от болезней системы кровообращения умирает 46%, а от онкологии больше 15%. А еще 7% от внешних причин (дтп, травмы, бытовуха и проч.) Но коронавирус страшнее всех получается. И пусть народ мрёт от ишемической болезни сердца, инсульта или рака, ведь от них прививку еще не придумали.
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