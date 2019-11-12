Дети из сгоревшей школы в Карелии перешли на домашнее обучение

Школьники поселка Луусалми, где сгорела школа, обучаются на дому, а дошкольники находятся на домашнем воспитании, сообщили в Минобразе Карелии.

Для проведения занятий определены два здания: сельский Дом культуры и администрация поселения. Сейчас там ведется ремонт помещений, они оснащаются необходимым для учебного процесса оборудованием и инвентарем. На эти цели из резервного фонда правительства Карелии выделено более 3 млн рублей. Помещения будут приведены в порядок до 30 ноября.

Сегодня школьники поселка обучаются по индивидуальным учебным планам на дому.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

Министр образования республики Роман Голубев отправился в Луусалми на следующий день после пожара. Он предложил несколько вариантов для продолжения учебного процесса для школьников – от индивидуальных планов обучения до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах. Министр заявил, что будет решена и проблема с дошкольниками. Здесь возможно создание семейного детского сада.

В День народного единства жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада, где записали видеобращение в адрес президента России Владимира Путина. На место недавно сгоревшей школы они пришли с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!"

Парфенчиков после рабочего визита в поселок пообещал построить новую школу.