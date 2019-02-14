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Новости. Общество
08:05, 14 Февраля 2019
фото: семья Киселевых

Детский омбудсмен Карелии посетил квартиру Киселевых, у которых изъяли детей

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Уполномоченный по правам ребенка в республике Карелия Геннадий Сараев встретился с семьей Киселевых в Костомукше и обсудил меры помощи семье.

Геннадий Сараев посетил квартиру семьи Кисилевых и обсудил с родителями возможность оказания помощи семье по отмене решения Верховного суда Карелии по ограничению их в правах, что помогло бы вернуть детей в семью. Об этом информирует  паблик детского омбудсмена. 

Сообщается, что Киселевы высказали свою готовность к сотрудничеству со специалистами социальных служб и образовательных организаций. Сараев, в свою очередь, предложил помощь в устранении причин, которые стали основанием для принятия решения суда по ограничению в родительских правах. 

Также уполномоченный встретился с главой Костомукшского городского округа и обсудил первоочередные меры по содействию семье и организации комплексной помощи детям. 

Напомним, 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям. Она не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело. Детей изъяли у матери в Москве. Затем дети были доставлены в Карелию.

Ранее Геннадий Сараев заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг изъятия детей из семьи Киселевых, является непростой. 

"Там многое не соответствует действительности, - сказал Сараев, - но что именно Киселевы говорят не так, я не могу комментировать, так как в данном случае затрагиваются интересы детей, раскрывается их семейная тайна. Отмечу, что глава семьи вышел на семейное обучение не просто так, и эта информация есть у органов опеки. И ограничение родителей в правах родителей имеет под собой аргументацию. Информация, представленная в Интернете, содержит мнение только одной стороны – родителей. Они пытаются себя защитить в правах, распространяя свою версию случившегося". 

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Комментарии

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Leopol'd
2019-02-14 08:47:34
Это защитник детей 4 месяца собирался в командировку, когда у него в хозяйстве такое чп?!
Гость
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