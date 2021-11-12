Экс-депутат парламента Карелии, миллионер Сергей Пирожников купил квартиру рязанке, которая спасла его от холода и голода (ВИДЕО)

Эмигрировавший в Арабские Эмираты экс-депутат карельского парламента Сергей Пирожников снялся в шоу «Секретный миллионер», а после отблагодарил людей, которые протянули ему руку помощи.

На телеканале «Пятница!» 20 декабря показали шоу «Секретный миллионер», в котором принял участие бывший депутат Заксобрания Карелии 38-летний Сергей Пирожников, год назад эмигрировавший в Арабские Эмираты.

По правилам шоу «Секретный миллионер» Сергей должен был прожить в одном из российских городов, как обычный среднестатистический человек.

Авторы проекта переодели миллионера в потрепанную одежду, забрали все атрибуты красивой жизни – одежду, часы и кредитки, дали тысячу рублей и старенький телефон.

С этим нехитрым набором основателя сайта «Купибилет», зарабатывающего несколько миллионов долларов в год, отправили в Рязань выживать.

После шоу тех людей, которые протянули ему руку помощи, спасли от голода и холода, миллионер мог отблагодарить деньгами.

Наш земляк скупиться не стал: молодой девушке из Рязани, прикованной к инвалидному креслу после ДТП, он подарил миллион рублей и поездку в Москву на консультацию к лучшим врачам.

Пожилой хозяйке конной фермы Сергей вручил трактор и денежный подарок.

А вот молодой маме троих детей Валентине, проживающей в комнате на 9 квадратных метрах, Сергей Пирожников купил квартиру.

Все герои шоу плакали, а миллионер, еле выживший в Рязани, спешил раздать благодарности и вернуться к привычной жизни богатого человека.

Ранее сообщалось, что Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ, а также бывший парламентарий рассказывал, что погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина, что прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве и многое другое.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов «Купибилет». В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.