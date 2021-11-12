890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Обнародованы нарушения при расходовании денег на борьбу с ковидом в медучреждениях Карелии 13
21.12.2021 12:06
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа 26
21.12.2021 16:17
Разработаны правила захоронения в братских могилах в мирное время 12
21.12.2021 17:20
Росгвардия Карелии ищет желающих поехать в Чечню 5
21.12.2021 18:40

Экс-депутат парламента Карелии, миллионер Сергей Пирожников купил квартиру рязанке, которая спасла его от холода и голода (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:05, 22 Декабря 2021

Новости партнеров

Эмигрировавший в Арабские Эмираты экс-депутат карельского парламента Сергей Пирожников снялся в шоу «Секретный миллионер», а после отблагодарил людей, которые протянули ему руку помощи.

На телеканале «Пятница!» 20 декабря показали шоу «Секретный миллионер», в котором принял участие бывший депутат Заксобрания Карелии 38-летний Сергей Пирожников, год назад эмигрировавший в Арабские Эмираты.

По правилам шоу «Секретный миллионер» Сергей должен был прожить в одном из российских городов, как обычный среднестатистический человек.

Авторы проекта переодели миллионера в потрепанную одежду, забрали все атрибуты красивой жизни – одежду, часы и кредитки, дали тысячу рублей и старенький телефон.

С этим нехитрым набором основателя сайта «Купибилет», зарабатывающего несколько миллионов долларов в год, отправили в Рязань выживать.

После шоу тех людей, которые протянули ему руку помощи, спасли от голода и холода, миллионер мог отблагодарить деньгами.

Наш земляк скупиться не стал: молодой девушке из Рязани, прикованной к инвалидному креслу после ДТП, он подарил миллион рублей и поездку в Москву на консультацию к лучшим врачам.

Пожилой хозяйке конной фермы Сергей вручил трактор и денежный подарок.

А вот молодой маме троих детей Валентине, проживающей в комнате на 9 квадратных метрах, Сергей Пирожников купил квартиру.

Все герои шоу плакали, а миллионер, еле выживший в Рязани, спешил раздать благодарности и вернуться к привычной жизни богатого человека.

Ранее сообщалось, что Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ, а также бывший парламентарий рассказывал, что погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина, что прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве и многое другое.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов «Купибилет». В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Амператор
2021-12-22 10:24:36
реклама бездаря
кир театральный
2021-12-22 10:10:44
Столько денег из Карелии высосал, мог бы и нашим бедным помочь...!?
Хотя тут не шоу,ему главное пропиариться...
кир
2021-12-22 10:34:19
кир театральный, сам не выслал100 рублей на лечение больного ребенка, а завидуешь и ноешь. :)
Сашка и леха
2021-12-22 10:28:47
кир театральный, завидуй молча
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 13
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»