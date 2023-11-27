Экс-глава Петрозаводска рассказал о трех своих жизнях

Карельские бойцы отряда БПЛА спецназа «Ахмат» вернулись домой.

Как рассказали авторы сюжета ГТРК «Карелия», бойцы отряда беспилотных летательных аппаратов спецназа «Ахмат» вернулись домой.



«У кого-то закончился контракт, кто-то приехал в отпуск после ранения. О службе в зоне СВО и боевых задачах они рассказали съемочной группе», — говорится в тексте сюжета.



С телевизионщиками в Петрозаводска встретились пятеро бойцов. Трое — сегежане, пошли в зону спецоперации добровольцами. Еще один, с позывным «Подорожник», из подмосковного Солнечногорска. И, наконец, бывший мэр карельской столицы Владимир Любарский.



Они выполняли задачи в трех километрах от линии боевого соприкосновения, под Бахмутом.



«В момент нашего пребывания было все, - рассказал Любарский. - Были кассеты, был фосфор. Когда меня спрашивают, жалеете вы, не жалеете, что пошли в зону СВО, задавали такой вопрос. Спрашивали, вы все-таки там ранение получили. Я, безусловно, не жалею. Не соревнуюсь с кошками, укоторых девять жизней, но три жизни у меня теперь уже есть. Одна была до, другая — во время, и вот сейчас начинается третья жизнь».



Как ранее «Столице на Онего» сообщил экс-глава карельской столицы, во время проведения специальной военной операции он получил сквозное осколочное ранение правого плеча.



«Ишемия нерва, пока так что однорук, но это временно», — рассказал нам Владимир Любарский.



Напомним, Любарский, руководивший Петрозаводском с 2021 года, сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО.



Он ранее сообщал, что его контракт с отрядом «Ахмат» должен закончиться в ноябре этого года.