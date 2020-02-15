Эксперт по сиротству назвал жутким и унизительным поступок директора школы Петрозаводска, пристыдившей школьницу за толстые ноги

Александр Гезалов, известный в России известный федеральный эксперт по проблемам сиротства, дал комментарий по ситуации, которая произошла в школе Петрозаводска, где директор пристыдила ученицу за "толстоватые ноги".

"Жуткая история, на мой взгляд, уставшего директора, который позволяет давать такие оценки ребёнку, - написал Александр Гезалов на своей странице в соцсети. - Это и унизительно и недопустимо, нарушены нравственно этические нормы работы с детьми в конкретной школе. Очень похоже на то, что директор перестала понимать свой функционал и стала действовать как бабка на скамейке около дома, обсуждая внешние данные мимо проходящих. Директора стоит наказать, чтобы было неповадно другим. Потому что это может стать пусковым механизмом в пубертатном развитии ребёнка, где он может начать вести себя неадекватно. Или сам пострадать, или еще кому нанесет страдания".

В данной ситуации, считает эксперт по сиротству Гезалов, ребенку "нанесен моральный ущерб".

"Конечно, у нас нет практики за такое наказывать, — отметил Гезалов. — Грубо говоря, чтобы директор понесла какую-то материальную ответственность за такие слова. Но то, что должна быть реакция вышестоящих образовательных органов, это точно. Потому что быть такого в школе просто не должно. Все дети – это дети, какие они есть. Директор должна не на ноги смотреть, а выстраивать таким образом отношения с ребенком, чтобы он его не боялся. Не опасался, что если попадется на глаза, директор снова его оскорбит за какие-то внешние характеристики".

Напомним, ранее в редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности. Мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, сообщила, что этот инцидент произошел в 2018 году. Ранее она его не придавала огласке, потому что боялась, что дочери не дадут спокойно доучиться.

Опубликованное видео, где директор говорит школьнице, что у нее "толстоватые ноги" и в короткой юбке она выглядит "пошло и некрасиво", вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.

На сегодняшний день Управление образования администрации Петрозаводска начало служебную проверку в отношении директора. Согласно Трудовому Кодексу дисциплинарная ответственность предполагает наказание в виде замечания, выговора или увольнения.