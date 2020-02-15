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Эксперт по сиротству назвал жутким и унизительным поступок директора школы Петрозаводска, пристыдившей школьницу за толстые ноги

Новости. Общество
12:26, 14 Февраля 2020
фото: © личная страница А.Гезалова в "ВКонтакте"/vk.com/gezalovas
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Александр Гезалов, известный в России известный федеральный эксперт по проблемам сиротства, дал комментарий по ситуации, которая произошла в школе Петрозаводска, где директор пристыдила ученицу за "толстоватые ноги".

"Жуткая история, на мой взгляд, уставшего директора, который позволяет давать такие оценки ребёнку, - написал Александр Гезалов на своей странице в соцсети. - Это и унизительно и недопустимо, нарушены нравственно этические нормы работы с детьми в конкретной школе. Очень похоже на то, что директор перестала понимать свой функционал и стала действовать как бабка на скамейке около дома, обсуждая внешние данные мимо проходящих. Директора стоит наказать, чтобы было неповадно другим. Потому что это может стать пусковым механизмом в пубертатном развитии ребёнка, где он может начать вести себя неадекватно. Или сам пострадать, или еще кому нанесет страдания".

В данной ситуации, считает эксперт по сиротству Гезалов, ребенку "нанесен моральный ущерб".

"Конечно, у нас нет практики за такое наказывать, — отметил Гезалов. — Грубо говоря, чтобы директор понесла какую-то материальную ответственность за такие слова. Но то, что должна быть реакция вышестоящих образовательных органов, это точно. Потому что быть такого в школе просто не должно. Все дети – это дети, какие они есть. Директор должна не на ноги смотреть, а выстраивать таким образом отношения с ребенком, чтобы он его не боялся. Не опасался, что если попадется на глаза, директор снова его оскорбит за какие-то внешние характеристики".

Напомним, ранее в редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности. Мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, сообщила, что этот инцидент произошел в 2018 году. Ранее она его не придавала огласке, потому что боялась, что дочери не дадут спокойно доучиться.
Опубликованное видео, где директор говорит школьнице, что у нее "толстоватые ноги" и в короткой юбке она выглядит "пошло и некрасиво", вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.

На сегодняшний день Управление образования администрации Петрозаводска начало служебную проверку в отношении директора. Согласно Трудовому Кодексу дисциплинарная ответственность предполагает наказание в виде замечания, выговора или увольнения.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-14 15:05:46
А если бы вашего ребёнка директор школы вот так гнобил , вы бы тоже ему рукоплескали? Заставить ученицу ходить в школу в подобающем виде, если это предусмотрено Уставом школы, можно было и педагогическими методами , а не таким вот варварским образом. Педагоги почему-то считают, что им дана полная власть над детьми, но это совсем не так. Проблему с внешним видом ученицы, в данном случае, нужно было решать с родителями, а не девочку унижать!
Изя
2020-02-14 15:41:59
zanoza, экспертам веры нет , забыли уже сами когда детей -учеников в последний раз видели ))
zanoza
2020-02-14 18:00:07
Изя, некоторым экспертам можно верить :)
Изя
2020-02-14 21:30:03
zanoza, пока не верю никому .)))
кир
2020-02-14 15:16:22
zanoza, когда заведёшь своих детей, тогда и выступай, одинокая наша.
nae
2020-02-14 13:43:10
Ну раз директор не могла так поступать и должна понести наказание, давайте разберемся и с девочкой. Могла ли она в том виде, из-за которого весь этот сыр-бор разгорелся, находиться в школе и какие меры воздействия есть у работников школы на нерадивых учеников?
Изя
2020-02-14 13:13:36
Директора надо менять , жалуются и родители , и ученики . Обстановка в школе ненормальная . НО , не в связи с этим случаем . Возможно тут она и права , да и методы ученицы и её родителей не хорошие , мягко сказать . :)
Титов
2020-02-14 13:02:16
" Эксперт по сиротству " ....вроде тут речь о другом ...
Остались ли в наших школах хоть какие - то права у бедных учителей ? Школьница записывает личный разговор с директором , выкладывает это в сеть , комментируя запись запиканым матом и вместе с мамашей учит обличает директора школы ...
nae
2020-02-14 13:41:27
Титов, там нет запиканного мата, а есть запиканные имя и фамилия.
zanoza
2020-02-14 12:42:42
Полностью согласна с экспертом. Такого директора на пушечный выстрел нельзя к детям допускать.
кир
2020-02-14 12:41:40
Самый бесполезный человек, умело встроившийся в систему. Нет у него полезной работы, но не голодает.
Директора школы поддерживаю. Прочь грязные руки от директора школы.
Андрей Дубенский
2020-02-14 12:37:48
Вот ведь высосут из... не знаю из чего проблему. Три дня только и читаешь везде про толстоватые ноги, или которые были таковыми два года назад. Лишь бы население пошерудить, чтобы не сильно о серьезном задумывались, кто еще на это способен...
новый
2020-02-14 12:35:09
Этот как обычно в каждой бочке затычка. Свалил в Москву - вот и торчи там. Эксперт по сиротству, блин.
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