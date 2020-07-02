Глава Карелии прокомментировал отставку главы Сортавалы и объединение двух поселений

Артур Парфенчиков призвал всех взглянуть на ситуацию в правовом поле.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

А сегодня Законодательное собрание Карелии на внеочередном заседании подавляющим большинством голосов приняло сразу в двух чтениях республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" решил высказаться по поводу конфликтной ситуации в Сортавальском районе.

"Разговоры о каком-то моем "личном участии" в данной ситуации беспредметны. Есть судебное решение, есть факт его неисполнения должностным лицом и есть правовые последствия этого неисполнения. Ничего другого здесь нет.

Есть судебное решение, которое в настоящий момент главой города не исполняется. Речь идет о неподписанном решении Совета Сортавальского городского поселения от 30 апреля 2020 года "О преобразовании муниципального образования "Сортавальское городское поселение". Соответствующее исполнительное производство в отношении Сергея Крупина сейчас находится в службе судебных приставов.

Кроме того, прокуратура Сортавалы указывает главе города на неисполнение и других вопросов местного значения: на протяжении более чем трех месяцев Сергей Крупин не подписал 28 иных решений городского совета, с 2015 года не вносил изменения в устав Сортавальского городского поселения, несмотря на то, что это было необходимо в связи с изменениями федерального законодательства. То есть, по мнению прокуратуры, сознательно и намеренно затягивал принятие важных и обязательных для города решений. В связи с чем, органы прокурорского реагирования считают законным и обоснованным решение депутатского корпуса об удалении главы города в отставку. Добавлю, что республиканская власть никаким образом не вмешивается в ситуацию, работают только правоохранительные органы", – написал Артур Парфенчиков.

Глава региона также отметил, что объединение Сортавальского и Хелюльского поселений – это важное решение.

"В случае объединения Хелюльского и Сортавальского городских поселений высвободятся средства, ранее направляемые на содержание административного аппарата. В настоящее время эти расходы составляют более 4 млн рублей в год – а это 47,8 процента от собственных доходов Хелюльского поселения, то есть фактически половина. Очевидно, что объединение поселений позволит оптимизировать расходы и даст импульс к развитию. В общей сложности общий экономический эффект после завершения указанных этапов объединения составит около 16 млн рублей в год", – отметил губернатор.

Вчера в кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка – конфликт руководителя муниципалитета с депутатами перешел в физическое противостояние.