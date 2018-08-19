ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Доллары в Карелии, признания друзей поджигателя и запрет на продажу алкоголя

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Сжег храм "ради интереса"?

Сгоревшая церковь в Кондопоге – в тренде новостей этой недели. В деле о поджоге по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Напомним, расположенный на берегу Онежского озера храм 18 века загорелся 10 августа. Подозреваемый в поджоге подросток, говорят, последние два года увлекался сатанизмом. Он уговаривал и друзей поклоняться силам зла. Обустроил логово для проведения обрядов.

"Он верил в сатану! – утверждают подростки. - Он ходил в пентограммах, у него зал есть спиритический. Когда мы ходили купаться, он не купался в тех местах, откуда была видна церковь. Понятно, что он ненормальный".

"Он рассказывал, что увлекался этим, головы курицам резал и все такое. Мы пытались спросить: "Зачем ты этим занимаешься?" Он говорит: "Просто ради интереса".

Место для сына депутата

А вот в экономике Карелии, похоже, назревает сканадал, связанный с назначением сына депутата Заксобрания Виталия Красулина. Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил директором Фонда развития промышленности Карелии Артема Красулина. Что из этого выйдет, пока никому не ясно.

Водка есть, но не продается

Магазины таких крупных сетей, как "Лента" и "Манит", внезапно перестали продавать алкоголь на всей территории Карелии. Причиной отзыва лицензии стали слишком низкие цены и ночная торговля. Это следует из материалов проверок, проводившихся министерством экономического развития республики.

Деньги на ветер

Курьезный случай – трагичный для его героя – произошел в Петрозаводске с одним из местных жителей. Он потерял 200 тысяч рублей, сняв их в банкомате. Деньги забыл, а прохожие подобрали. В итоге полиция попросила местных жителей помочь установить личности мужчины и женщины, которые забрали чужие сбережения. Благо инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Дело Сямозера" докатилось до Москвы

Басманный суд Москвы на этой неделе приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в отношении начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елены Семкина и бывшей замглавы департамента соцзащиты Татьяны Барсуковой.

Где-то в Карелии зарыли 100 долларов

На телеканале "Пятница" показали программу "Орел и Решка: Россия-Карелия". Певица Клава Кока и рэпер Натан рассказали о своем путешествии по нашей республике нынешним летом. В конце шоу Натан спрятал бутылку со 100 долларами.