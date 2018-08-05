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Новости. Общество
19:00, 05 Августа 2018

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Лесные пожары, провал ФЦП и форель для китайцев

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Дети в багажнике

Неделя началась с пропажи двух маленьких детей в Сегеже, которые в воскресенье не вернулись домой. К счастью, у этой истории счастливый финал. В ночь на 30 июля сорванцов вернули домой.

"Черный" понедельник для мэрии

В понедельник оказалось, что мэрия Петрозаводска попала в "Черную книгу" антимонопольной службы. Столица Карелии включена в список городов и регионов, где ФАС выявила факты худших антиконкурентных решений местных властей. В администрации Петрозаводска пока на это ничего не ответили.

С ФЦП Карелии творится что-то неладное

Причем говорят это не в правительстве Карелии, а в Москве, где 31 июля состоялось заседание госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики в 2020 году. Причем критика исходила от председателя комиссии - секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Зато в отчетах пресс-службы региональных властей ничего этого нет. А между тем, даже Минфин России в тот же день назвал катастрофическим освоение средств ФЦП развития Карелии. Кому верить?

По всем фронтам плохо

Ладно, финансы. О том, что у нас с ними и их освоением туго, многие если еще не знают, то начинают догадываться. Так оказалось, что мы – население Карелии – чуть ли не самые больные люди в России. В пятерку самых "больных" регионов страны вошли Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Карелия и Коми.

Лесные пожары

Отличное лето в этом году. В отпуск можно не ездить: каждый день жара, вода в озерах теплее, чем в море. Курорт, а не регион. С одной стороны. С другой – полыхающие леса. И каждым днем площадь лесных угодий, охваченных огнем, увеличивается на несколько десятков гектаров. А тут еще загорелся остров, где в 1950-е проводили испытания с радиоактивными веществами.

Взял и вступил

На политической арене Карелии пока не особенно жарко. Муниципальные выборы только в сентябре. Однако дров в топку обсуждений политологов подкинул небезызвестный бизнесмен, владелец ЦСК Евгений Михеев, вступивший в партию "Единая Россия".

Рыбы у нас много. Даже еще больше

Карелия пообещала в этом году продать Китаю рыбы на 1,5 млн долларов. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Карельская объединенная продуктовая компания" Александр Строганов после подписания соответствующего соглашения. Документ подписан Строгановым и председателем правления компании по управлению государственным имуществом провинции Фуцзян Линь Шэн. Отличная же новость, нет? Вот только где в Карелии наберется форели (а это основной продукт поставки) на 1,5 млн долларов, никто не говорит.

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