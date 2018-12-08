ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Оправдание Алиханова, денежное поощрение для Парфенчикова и премии за орден

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Подайте Валааму

Не самая бедная организация в России – РПЦ, а именно Валаамский монастырь объявил сбор средств на создание виртуального тура "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями. Паломники и туристы, приезжающие на Валаам смогут воспользоваться мобильным приложением в качестве путеводителя и виртуального гида. В общем, монастырю нужны деньги на виртуальную реальность.

Вот вам орден, вот вам премия

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент законопроект, который предусматривает установление ежемесячных денежных выплат лицам, награжденным новым карельским орденом "Сампо", а также медалями Марка Пименова и "За заслуги перед Республикой Карелия". Согласно губернаторскому законопроекту, обладатели новых карельских наград станут получать 720 рублей в месяц. Видимо, у нас настолько профицитный бюджет и все проблемы региона решены, что мы можем позволить себе монетизировать региональные награды.

Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам

Ну да историю с наградами еще можно понять – выдавать ордена будут не каждый день. Глядишь, и найдем денег на поощрение. Но карельские власти этим не ограничиваются. Так, во вторник выяснилось, что глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в указ, который регламентирует выплату ежемесячного денежного поощрения главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона.

Парфенчиков изменил этот указ еще раз. Поправки начали действовать с 1 декабря 2018 года. И теперь ежемесячное денежное поощрение установлено главе республики, председателю законодательного собрания Карелии в размере шести месячных должностных окладов. А до этого было пять. А вы держитесь, всего вам доброго!

Мошенничество на миллионы

Заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по делу бывшего председателя товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) "Каменный бор" Алексея Малынова, которого обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей. Бизнесмен брал с людей деньги, обещал построить квартиры, но жилья горожане так и не увидели. Теперь посмотрим, какой приговор вынесет суд.

"Дайте нам работать!"

Карельские автоперевозчики провели 5 декабря акцию протеста против жесткого прессинга, устроенного сотрудниками ГИБДД в отношении водителей большегрузов после ноябрьской трагедии в Петрозаводске, где груженный каменными блоками автомобиль с полуприцепом сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.

Участники акции остановили несколько фур на Вознесенском шоссе и собрались на встречу с журналистами возле автозаправки, расположенной перед въездом в город. По словам автоперевозчиков, сотрудники дорожно-патрульной службы фактически блокировали перевозки каменных блоков – под предлогом проверки наличия у машин тахографов, бортов и дополнительных фар полицейские задерживают большегрузы на длительный период, выписывают необоснованные штрафы и даже снимают тягачи и прицепы с регистрации.

Приговоры Алиханову признаны незаконными

Без преувеличения можно сказать, что главной новостью этой недели, а возможно, и уходящего года стало известие, что президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова. Его полностью оправдали

В среду, 5 декабря, в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены. Однако, члены Президиума Верховного суда вышли за рамки этого вопроса и приняли решение в целом по вынесенному ему приговору по делу "о приватизации сберкасс".

Президиум отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали.

Уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.

Режим ЧС в Лоухском районе из-за нехватки топлива

На территории Лоухского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Запас топлива на двух больших котельных в п. Чупа (уголь) и в п. Лоухи (мазут) закончился. Работа Центральной котельной в п. Лоухи в 00.00 6 декабря приостановлена, также в 16.00 6 декабря приостановлена работа котельной в п. Чупа.

Школам рекомендовано в случае холода в классах останавливать учебный процесс.