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Новости. Общество
21:00, 21 Декабря 2018

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Первое интервью Алиханова на свободе, пол-Карелии не готово к зиме, смерть первоклассника

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Ничего себе поездочка

В Петрозаводске себестоимость одной поездки в троллейбусе составит 46,6 рублей. Не больше не меньше. Трудно представить тогда цену поездки для пассажира с учетом всех накруток. Видимо, мэрии придется основательно субсидировать городской транспорт, иначе троллейбусы станут недоступны простым горожанам.

Город вандалов


фото: Администрации Петрозаводска

А вот другая сторона жизни Петрозаводска. Стоило появиться в городе нормальным остановочным комплексом, как у кого-то тут же зачесались руки. Или ноги. Так, на проспекте Ленина вандалы повредили новый павильон. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч рублей.

Интервью недели


фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Во вторник, 18 декабря, известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.

Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.

- Я лично всегда верил в оправдательный приговор, - говорит Алиханов, - потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна. Если бы Президиум Верховного суда РФ не решил бы это дело в мою пользу, я все равно довел бы это до конца. Помимо Президиума у меня еще оставались возможности доказать свою невиновность.

Внезапная смерть


фото: 15min nuotr./Eriko Ov&#269;arenko

В Петрозаводске от менингококовой инфекции умер учащийся первого класса школы №46. Об этом стало известно в среду, 19 декабря. В Минздраве Карелии рассказали, что менингококовая инфекция развивается в организме молниеносно.

Пол-Карелии не готово к зиме


фото: ОНФ в Карелии

Только 10 из 18 районов республики и 10 из 35 теплоснабжающих организаций получили паспорта готовности к предстоящей зиме. При этом несколько муниципальных образований уже не первый год их не получают. Это Медвежьегорский, Суоярвский, Сегежский и Пудожский районы. Остается только надеяться, что обойдется без заморозки районов, как это было в 2003 году.

Взрыв на производстве


фото:artfile.ru

В четверг на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе произошел несчастный случай, в огне пострадали трое рабочих. На заводе в поселке Паданы загорелась 20-кубовая цистерна, в которой находились трое рабочих.

Просят посадить


фото: "Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

В пятницу обвинение попросило реальные сроки для подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере. Представитель прокуратуры во время прений попросила признать руководство и сотрудников лагеря "Парк-отель Сямозеро" виновными в гибели 14 детей во время водного похода.

"Прошу признать виновными Котович, Коваленко, Решетову, Виноградова, Круподерщикова, Ильина", - сказала представитель обвинения Ирина Кириллович.

Гособвинители требуют для шести подсудимых реального лишения свободы: от 4 до 9,5 лет.

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