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Новости. Общество
13:00, 14 Июля 2018

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Заксобрание поддержало пенсионную реформу, суд "закрыл" ЦСК, поезд сошел с рельсов, петрозаводчанка пыталась покончить с собой

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

"Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту"

Началась минувшая неделя не с самого позитивного события: еще 8 июля сотрудники Росгвардии сообщили, что спасли жизнь пенсионерке, пытавшейся свести счеты жизнью от безденежья. Росгвардейцы поймали отчаявшуюся женщину уже за парапетом на Гоголевском мосту.

"Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста"

Главной же и самой актуальной темой последнего времени является нависшая угроза принятия пенсионной реформы, в результате которой россиянам увеличат возраст выхода на пенсию. Народ предполагает, что не доживет до пенсии, но большинство депутатов не разделяют такого мнения. И в четверг 12 июля в Заксобрании Карелии парламентарии проголосовали в поддержку увеличения пенсионного возраста.
Повышение пенсионного возраста в ЗС Карелии полностью поддержала фракция "Единой России", а также представители ЛДПР.

Против проголосовали лишь семь депутатов.

"Президент РФ Путин прибыл на Валаам"

Пока депутаты обсуждали, кто "за", а кто "против" пенсионной реформы, президент России Владимир Путин прибыл на остров Валаам в Карелии в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

"На Валааме паломник заплакал на плече у Путина"

Во время визита президента на Валаам карельский фотограф Илья Тимин успел сделать замечательный кадр, как паломник плачет на плече у Путина.


Фото Ильи Тимина

"Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова"

Жизнь кипела не только в ЗС и на Валааме, но и в залах Петрозаводского городского суда, где судья Елена Ващеева 12 июля вынесла решение о полном удовлетворении иска прокуратуры к гипермаркету ЦСК, таким образом приостановив работу крупнейшего строительного гипермаркета Петрозаводска до полного устранения выявленных нарушений.

"В Карелии сошел с рельсов поезд"

Не успели петрозаводчане обсудить новость о закрытии ЦСК, а МЧС в этот же день 12 июля уже сообщило, что в Кемском районе поезд сошел с рельсов. К счастью, обошлось без жертв, но упавшие 15 вагонов грузового состава привели к сбою в расписании движения других поездов.

"Зэк сбежал из колонии-поселения под Петрозаводском"

Завершилась неделя пятницей 13-го, когда соцсети появилось сообщение, что из колонии-поселения в ИК-9, что находится под Петрозаводском, сбежал зэк.

Осужденный гулял на свободе недолго, его задержали в Петрозаводске в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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