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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АРЕСТ БЕЛОРУСА ЗА ПОКУПКУ «ВОДКИ-УБИЙЦЫ», СКАНДАЛ НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» И АТАКА НА ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Новости. Общество
13:00, 04 Сентября 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Арестован рабочий из Беларуси, привезший в Карелию «паленую» водку, из-за которой умерли 5 его коллег


фото: коллаж © Следком Карелии, «Столица на Онего»

Суд в Карелии арестовал гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в том, что по его вине после отравления спиртосодержащей жидкостью умерли пятеро рабочих из этой страны.

Предварительным следствием установлено, что 31-летний гражданин Белоруссии приобрел у себя на Родине контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт, и привез ее в Карелию.

«Не убедившись в безопасности для жизни и здоровья, купленную спиртосодержащую жидкость передал для употребления внутрь своим знакомым, работающим с ним в одной бригаде. В результате неосторожных действий подозреваемого, пятеро мужчин скончались от отравления», — говорится в официальном сообщении Следкома.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Скандал при реконструкции стадиона «Юность» — директор уволен, сроки ремонта затягиваются


фото: Денис Семенов / ВК

Директор спортивной школы № 7 Денис Семенов был смещен с поста по решению администрации карельской столицы, в ведении которой находится учреждение. Комментируя ситуацию, Семенов заявил в соцсети, что признает законность своего увольнения. 

Ранее родители юных футболистов, тренирующихся в спортшколе № 7, выступили против увольнения Дениса Семенова. Группа поддержки экс-руководителя спортивного учреждения обратилась к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

Как ранее сообщало издание «МК в Карелии», увольнение Дениса Семенова с поста директора петрозаводской спортивной школы № 7 не было добровольным.  Вероятной причиной его смещения могли стать затягивающиеся сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность». Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ. «Во время производства работ неоднократно возникали ситуации, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В соответствии с существующими правилами все подобные изменения необходимо согласовывать с проектной организацией. Это занимает дополнительное время», — так объясняют в мэрии затянувшиеся сроки реконструкции стадиона «Юность» в Петрозаводске.

Власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска


фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

В 2022–2023 годах республиканские власти намерены упразднить пониженные ставки по налогу на имущество для городского наземного электрического транспорта. Нетрудно догадаться, что речь идет о петрозаводских троллейбусах, поскольку другого «городского наземного электрического транспорта» в Карелии нет.

Как следует из утвержденного правительством республики плана по отмене налоговых расходов, установленных карельским законом о налогах и сборах, ликвидация этой налоговой льготы для муниципального предприятия «Городской транспорт» позволит получить в консолидированный бюджет республики в 2022 году 390 тысяч рублей, а в 2023 — 130 тысяч.

Реконструкция улицы Куйбышева в Петрозаводске потребует перекладки сетей из-за высокого риска аварий


фото: © паблик Вконтакте «Красивый Петрозаводск»

В ходе реконструкции улицы Куйбышева в карельской столице рабочие будут вынуждены заменить и сетевые коммуникации, поскольку те устарели, а в случае аварии могут повредить новую трассу. Любарский обратился в адрес республиканского правительства с просьбой о выделении средств для проведения мероприятий по предупреждению угрозы и развития чрезвычайной ситуации.

Парфенчиков разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в Карелии


фото: © «Столица на Онего»

Число участников спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, в помещениях увеличено до 50 человек.

Молебен для учащихся на площади Кирова


фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

На площади Кирова в Петрозаводске 3 сентября планировали устроить молебен для учащихся. Его хотели отслужить в память Фаддея Блаженного — местного святого, которого особо почитали в городе до Октябрьской революции. Богослужение должно было пройти возле здания Музыкального театра, где шли раскопки под строительство православной часовни.

Однако позже анонсированное мероприятие не состоялось https://stolicaonego.ru/news/moleben-dlja-uchaschihsja-na-tsentralnoj-ploschadi-petrozavodska-otmenen-po-tainstvennoj-prichine/. «Причины?.. Причины большинству прихожан понятны…», — прокомментировал отмену молебна священник Константин Савандер.

Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы


фото: © ski.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в аренду фирме «Лест» пять земельных участков в районе деревни Ялгуба в Прионежье. Согласно губернаторскому распоряжению, общая площадь земельных участков составляет 87,3 тысячи квадратных метров или 8,7 гектара.

Фирма из Петрозаводска получит эту землю без торгов под строительство «объекта социально-культурного назначения». Речь идет о размещении комплекса под названием «Яанисярви»

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