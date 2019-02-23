ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Два года у власти Артура Парфенчикова, приговор для чиновника, снова худшие по аварийному жилью

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Два года у власти

Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Почему именно Парфенчикова назначили руководителем нашей республики? Причины лежат на поверхности. Во-первых, он местный - родился в Карелии, долгое время здесь жил и работал. После двух не слишком удачных попыток присылать в регион "варягов", которые вызывали отторжение у местного населения и элит, это было, пожалуй, самым важным. Во-вторых, у Парфенчикова был опыт работы на федеральном уровне, а значит – хорошие лоббистские возможности для того, чтобы отстаивать интересы проблемного и явно отстающего региона в Москве. В-третьих, он – представитель правоохранительных органов, почти двадцать лет отработал прокурором, восемь лет возглавлял службу судебных приставов.

Школа или парк?

Во вторник глава Карелии Артур Парфенчиков на рабочем совещании обсудил вопрос строительства коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.

Ранее мы сообщали, что коррекционную школу могут построить на месте парка "Лягушка" на Древлянке. Эта информация вызвала негодование у горожан.

В данный момент идет поиск наиболее подходящего участка для строительства школы и рекреационной зоны, в том числе, рассматривается вариант строительства учреждения рядом с парком "Лягушка".

Депутат просит проверить работу карельских врачей

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова попросила прокурора республики Карена Габриеляна проверить новые критерии оценки работы врачей.

Депутат Законодательного Собрания Карелии Эмилия Слабунова попросила прокурора республики Карена Габриеляна проверить новые критерии оценки работы врачей, которые региональный Минздрав установил с 14 января 2019 года.

"Не больше двух смертей и десяти вызовов скорой помощи в месяц" - именно такие критерии эффективности работы участковых терапевтов, врачей общей практики и заведующих отделениями установил Минздрав Карелии с января этого года, - рассказала Эмилия Слабунова. - Кто нормативы не выполняет, тому урезают стимулирующую надбавку. Было бы смешно, учитывая "огромный" размер зарплат врачей вместе с этой надбавкой, если бы не было так грустно.

Срок для коррупционера

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего начальника управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина к 8 годам колонии и 25 миллионам рублей штрафа по делу о взятках на 12 миллионов рублей при заключении госконтрактов.

Соответствующее решение в среду принял судья Александр Мерков.

"Определить по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет со штрафом в размере 25 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Мерков.

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

МВД ждет решения следователей



фото: Следком Карелии

Руководитель МВД по Карелии Дмитрий Сергеев в четверг на заседании Законодательного собрания впервые прокомментировал убийства двух девушек в Петрозаводске, которые были совершены в сентябре 2018 года.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан и арестован. Он дал признательные показания. Преступления вызвали большой общественный резонанс.

Вопрос о преступлении задали депутаты фракции КПРФ.

Снова в списке худших

Карелию назвали в числе регионов, не выполнивших программу переселения из аварийного жилья. В список также вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Приморский.

Шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья, сказал на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.