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Новости. Общество
21:00, 13 Сентября 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Итоги выборов в Карелии, суд над "петрозаводским маньяком" и назначение нового омбудсмена

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ДОВЫБИРАЛИСЬ


фото: Столица на Онего

Довыборы в Петросовет при рекордно низкой явке закончились победой кандидатов от "Единой России".

Согласно предварительным итогам единого дня голосования, в округе № 8 (микрорайоны Ключевая и Птицефабрика) победу одержала директор школы Екатерина Реутова, выдвинутая "Единой Россией". Она набрала 634 голоса избирателей, значительно опередив ближайшую соперницу – кандидата от "Справедливой России" Наталью Кудрявцеву (228 голосов).

В округе № 10 (Центр и Зарека) победила заведующая детским садом Наталья Ларшина. За нее проголосовал 459 человек. Немногим меньше голосов у кандидата от КПРФ Инессы Петкевич – 393.

Как отмечают эксперты, довыборы в Петросовет 8 сентября прошли при рекордно низкой явке.

СУД НАД "МАНЬЯКОМ"


фото: Следком Карелии

В Верховном суде Карелии состоялось первое заседание в отношении Антона Ипатова по обвинению в убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Уголовный процесс ведет судья Денис Катанандов. Во вторник были допрошены потерпевшие по делу – родители убитых девушек. После чего суд объявил перерыв до 16 октября. Ранее заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Ипатова. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года Ипатов в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов. Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

ЭХ, ПОГУЛЯЕМ!


фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Торжества, приуроченные к 100-летию Карелии в Петрозаводске начнутся с новогодних праздников и будут продолжаться в течение всего юбилейного года. Об этом заявила заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам при обсуждении вопроса о выделении дополнительного финансирования столице Карелии.

Согласно законопроекту, планируется в 2020 году предоставить Петрозаводску на подготовку и празднование юбилея республики 1,4 млрд рублей.

ДЕМОНТАЖ "ДЕРЕВА ДРУЖБЫ" ОЦЕНИИЛИ В 20 МИЛЛИОНОВ


фото: Валерий Поташов

Демонтаж, ремонт и перенос памятного знака "Дерево Дружбы" на новом месте обойдется городу в круглую сумму.

Администрация Петрозаводска нуждается в дополнительном финансировании организации и проведения празднования 100-летия республики. Так, согласно документам мэрии, город просит у республики 20 млн рублей на перенос памятника "Дерево Дружбы", на месте которого будет установлена стела "Город воинской славы".

НОВЫЙ ОМБУДСМЕН


фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг назначили нового уполномоченного по правам человека, им стала Лариса Бойченко. Соответствующее решение на заседании парламента приняли депутаты. За Бойченко проголосовали 22 депутата, четверо выступили против. За Флеганова проголосовали трое парламентариев, при 16 – против. Шарапов получил шесть голосов, 10 – были против.

На пост уполномоченного по правам человека в Карелии претендовали действующий омбудсмен Александр Шарапов, сама Бойченко и адвокат Александра Флеганов. Каждый из них выступил с "программной" речью в парламентском комитете по законности и правопорядку.

ВОСПИТАТЕЛИ ИЛИ КАРАТЕЛИ?


фото: Столица на Онего

В 13 судебном участке мирового суда Петрозаводска началось рассмотрение резонансного дела по обвинению бывшего воспитателя президентского кадетского училища Романа Козака в издевательствах над курсантами.

Президентское училище в Петрозаводске работает два года. И за это время в отношении двух сотрудников было возбуждено два уголовных дела. Оба по статье 156 - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Обвинения предъявлены бывшему воспитателю 52-летнему Роману Козаку и экс-заместителю начальника по воспитательной работе 64-летнему Александру Шарафудинову. Первое уголовное дело уже рассматривается в 13-м участке мирового суда судьей Еленой Шкловер. Второе дело – с обвинительным заключением военной прокуратуры направлено в ту же инстанцию, но заседание для рассмотрения по существу пока не назначено.

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