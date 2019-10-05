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Новости. Общество
13:00, 05 Октября 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Карелию засыпало снегом, Следком проверит информацию о пытках в ИК-9 и замерзающий поселок на севере Карелии

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Карелию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)


фото: © Мария Бубнова

В пятницу, 4 октября, на территорию Карели пришел циклон, который принес в республику снег и ветер. Как уточнили в Гидрометцентре, снег выпадет, но потом растает, так как холодная погода продержится лишь в первой декаде октября, а после вновь придет потепление.

Ремонт дорог завершился в Петрозаводске

Компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершила в Петрозаводске ремонт дорог, который проводился в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Общий объем ремонтных работ составляет 320 тыс. кв.м. Это 15 дорог и 4 тротуара, также в рамках допконтракта было отремонтировано еще 3 улицы - Шуйское шоссе, улица Университетская и участок улицы Антикайнена.

Поселок на севере Карелии остался без тепла из-за сорванных сроков строительства котельной


фото: pixabay

В поселке Рабочеостровск Кемского района без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Чтобы спасти людей от холода, в поселок повезли электроотопители.

Оклады чиновников в Карелии повысились с 1 октября


фото: Валерий Поташов

Оклады государственных служащих Карелии повысились на 4,3% с 1 октября.

Повышение будет осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год.

Следком Карелии проверит информацию о пытках в ИК-9

Ранее "Медиазона" со ссылкой на адвоката Молодежникова опубликовала текст карельской журналистки Аллы Константиновой о якобы имеющихся пытках в исправительной колонии №9.

Адвокат Виктор Молодежников принес в ведомство обращение пяти заключенных ИК-9.

"На основании некоторых обращений осужденных будут проведены проверки", - сказал начальник пресс-службы Следкома Карелии Виталий Коновалов.

Руководство карельского Минкульта представило коллективу ансамбля "Кантеле" нового директора


фото: © ИА

Во вторник, 1 октября, министр культуры Алексей Лесонен представил творческим работникам ансамбля "Кантеле" нового директора Наталью Львову.

По его словам Лесонена, нового директора назначили для усиления эффективности деятельности. Львова пообещала, что не планирует никаких серьезных изменений, коллективу не стоит ее бояться. 

Ранее коллектив ансамбля выступил против этого назначения и подготовил письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову.

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