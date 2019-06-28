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Новости. Общество
21:00, 28 Июня 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЯ, ПОБЕДА НАД "НЕВСКИМ ПАССАЖЕМ" И КОНЕЦ ДЕРЕВА ДРУЖБЫ

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПИРОМАНА

В Карелии суд направил на принудительное лечение подростка за поджог Успенской церкви.

С учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов суд вынес постановление  об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ХУДШИХ

Минэкономразвития России назвало Лахденпохью и Надвоицы в числе самых проблемных моногородов страны, в первую очередь, из-за жалоб населения.

Среди критериев, по которым определяется ситуация в моногородах - темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда, уровень поддержки от федерального бюджета.

Но главный критерий – оценка ситуации местным населением.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Городской суд Петрозаводска отказался удовлетворять иск судебных приставов о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Соответствующее решение во вторник приняла судья Ирина Гадючко после рассмотрения исковых требований службы судебных приставов.

"НЕ ВЕРЮ!"

Информация о том, что боевая техника разрушает асфальт на дорогах Петрозаводска является слухами, заявил журналистам министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

В среду на брифинге в правительстве Карелии представители исполнительной власти рассказывали о развитии дорожной сети в регионе.

Представители СМИ в свою очередь поинтересовались, кто будет восстанавливать асфальт на дорогах в центре Петрозаводска, где готовится парад с участием тяжелой боевой техники в честь 75-летия освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.

"Это на уровне, знаете, распространяемых слухов или чего-то там либо", - ответил Кайдалов.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

Управление автомобильной дороги "Кола" признало несоответствующими требованиям безопасности большинство съездов с автодороги Петрозаводск-Ошта и собирается их ликвидировать.

Это произойдет до конца года после передачи автодороги в федеральную собственность.

Разъяснения на этот счет дал сегодня на брифинге в правительстве начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов.

О МУСОРЕ И СВАЛКАХ

Глава Карелии подтвердил планы строительства мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" намерения республиканских властей по размещению объектов сбора, сортировки и утилизации отходов на территории региона.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

В троллейбусах Петрозаводска появится безналичный расчет.

На днях в троллейбусах появится возможность оплатить проезд по безналичному расчёту, сообщили в мэрии Петрозаводска. Безналичный расчет в троллейбусах должен заработать до 1 июля.

ВОИНСКАЯ СЛАВА ВМЕСТО ДЕРЕВА ДРУЖБЫ

Стелу воинской славы в Петрозаводске установят на месте Дерева дружбы. Стела "Город воинской славы" будет установлена у площади Кирова на Аллее городов-побратимов, сообщает правительство Карелии.

"Городские и республиканские власти поддержали ветеранов, обратившихся с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака Дерево дружбы». По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, с этим вариантом определились в ходе публичных слушаний, и этот выбор подтвердили горожане, которые приняли участие в сборе подписей за стелу на площади Кирова. Волонтеры фонда "Эстафета поколений" всего за несколько дней собрали более шести тысяч подписей", - говорится в сообщении.

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