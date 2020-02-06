ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ МИНИСТРА ЗА ВЗЯТКУ, СМЕРТЬ СЕРГЕЯ ПРОКОПЬЕВА И ПОХОРОНЫ ПОГИБШЕГО РАБОЧЕГО ПРИ ОБРУШЕНИИ СКК "ПЕТЕРБУРГСКИЙ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Неделя для Карелии началась и завершилась не самыми позитивными новостями.

Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев



фото: фото со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

Глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев, ставший героем скандала после предложения расстрелять недовольных земляков, скончался скоропостижно 2 февраля.

О его смерти сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, сказав в адрес умершего много добрых и хвалебных слов.

В СМИ фамилию Прокопьева в последнее время чаще вспоминали со скандалом, связанным с депутатом Ниной Щербаковой, которая обвинила главу Олонецкого района Сергея Прокопьева в том, что он назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных. Прокопьев потребовал возбудить против депутата уголовное дело о клевете, вопрос на сегодняшний день рассматривается в суде.

В СМИ отмечалось, что Прокопьев болезненно переживал случившийся скандал.

Студент, госпитализированный с подозрением на коронавирус, пятый день ждет результатов анализов в больнице Петрозаводска



© Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Вернувшийся из Китая в Петрозаводск студент консерватории вынужден находиться в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Молодой человек был помещен в изолятор Республиканской инфекционной больницы 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали.

На сегодняшний день температура уже прошла, а результаты анализа, которые были отправлены в Санкт-Петербург, так и не пришли.

В Карелии проститлись с молодым сварщиком, погибшим при обрушении СКК "Петербургский" (ФОТО)



коллаж: © www.fontanka.ru/ ©

Житель села Деревянное Матвей К. погиб при разборе здания СКК "Петербургский".

5 февраля в селе Деревянное Прионежского района родные, близкие, друзья пришли проводить в последний путь 29-летнего Матвея. Молодой сварщик погиб при разборе спортивно-концертного комплекса "Петербургский" 31 января.

Матвей снял свою гибель на камеру, которая была прикреплена к его каске. Также на месте проведения демонтажа работал дрон, в его объектив попал момент обрушения и бегущий к строительной люльке рабочий.

Как рушилось здание, поглощая человека, смотрела вся страна. Трансляцию ЧП по телевизору увидела и мама Матвея.

Что пережили родители Матвея со дня смерти сына до его похорон, читайте здесь.

Власти Карелии предложили увеличить "ветеранские" выплаты на 21 рубль



© Валерий Поташов/Столица на Онего

Глава Карелии Артур Парфенчиков и депутаты республиканского парламента от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук, которые выступили инициаторами законопроекта об индексации выплат ветеранам труда и другим льготникам, предложили увеличить эти выплаты в 2020 году на 21 рубль.

Пострадавшим от репрессий "повезет" больше – им хотят добавить 23 рубля.

По подозрению в получении взятки задержан министр транспорта Карелии Кайдалов



© Столица на Онего

Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова задержали 6 февраля днем в торговом центре Петрозаводска при получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

В свою очередь глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал уволить Кайдалова.

На сегодняшний день Кайдалов в статусе задержанного помещен в кардиологическое отделение БСМП.

Правительство Карелии готовится к визиту Михаила Мишустина



© ИТАР-ТАСС/Владимир Родионов

Как стало известно нашему изданию, в ближайшее время новый глава правительства России Михаил Мишустин приедет в Карелию.