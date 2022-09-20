ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 40, ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ В ОТСТАВКЕ И ГРАНИЦА ФИНЛЯНДИИ НА ЗАМКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ МОБИЛИЗОВАНЫ МУЖЧИНЫ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

Артур Парфенчиков ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся призыва на службу в зону спецоперации.



фото: © Правительство Карелии

АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: «ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ»

Глава региона рассказал о формальной процедуре отставки правительства, сопровождающей вступление в должность нового руководителя.



фото: © Правительство Карелии

ФИНЛЯНДИЯ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫЛА ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

В Финляндии 30 сентября вступил в силу запрет на въезд для туристов из России.



фото: © «Столица на Онего»

АКТУАЛЬНО

ВОЕНКОМ КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДКОМИССИИ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Военный комиссар республики Андрей Артемьев рассказал, когда проводится медосмотр мобилизованных.

ГЛАВА КАРЕЛИИ ПООБЕЩАЛ ОБЕСПЕЧИТЬ МОБИЛИЗОВАННЫХ КНОПОЧНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ

Правительство республики выделит мобилизованным кнопочные телефоны и сим-карты.



фото: Алексей Даничев / РИА Новости

ГЛАВА КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛ О СЛУЧАЯХ ОТСРОЧКИ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

Очередные жалобы от мобилизованных жителей республики поступили в адрес Артура Парфенчикова.



фото: © Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

ПРИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД С МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Спикер Госдумы уточнил, что в рамках частичной мобилизации не применяется норма, запрещающая выезд с места жительства.



фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

УФССП КАРЕЛИИ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТСЯ

Для этого на призывных пунктах будут работать судебные приставы, сообщили в УФССП Карелии.



фото: © Петр Ковалев / ТАСС

В КАРЕЛИИ СОЗДАНА ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, КУДА МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании в Карелии оперативной группы, которая будет рассматривать жалобы жителей республики по вопросам частичной мобилизации.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

ДРУГАЯ ТЕМА

ГЛАВА МИНЗДРАВА КАРЕЛИИ СНОВА СТАЛ ПУБЛИКОВАТЬ СВОДКУ ПО КОРОНАВИРУСУ: 421 ВЫЗДОРОВЕЛ И 421 ЗАБОЛЕЛ

Михаил Охлопков вновь стал публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Карелии.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

СКАНДАЛЬНЫЙ СТАДИОН «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ «ПРЕКРАТИЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ»

Правительство Карелии не сможет выкупить разваливающийся стадион «Машиностроитель», за сохранение которого боролись петрозаводчане.



фото: © Петросовет

АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

В Карелии прошла торжественная церемония вступления в должность избранного главы республики Артура Парфенчикова.



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

ЗА ГРАНЬЮ

В КАРЕЛИИ ШКОЛЬНИЦЫ, СТАНЦЕВАВШИЕ С ПОРТРЕТАМИ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫЗВАЛИ ВОЛНУ НЕНАВИСТИ

Школьницы из Сегежи разместили в соцсети скандальный ролик, который вызвал волну ненависти.



фото: кадр из видео

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛО, КАКИХ ЗАПАСНИКОВ НЕ ОТПУСТЯТ В ОТПУСК

Артур Парфенчиков подписал Постановление, в котором указывается необходимость приостановки предоставления отпусков работникам, находящимся в запасе.

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ В УСЛОВИЯХ МОБИЛИЗАЦИИ

Управление федеральной налоговой службы Карелии разъяснило ряд вопросов по уплате налогов в условиях мобилизации.

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ ОСТАНОВИЛОСЬ

Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев рассказал, как сохранить сердце здоровым до старости.



фото: © CHAINFOTO24 / shutterstock

ДОМ С ЖИЛЬЦАМИ УХОДИТ ПОД ВОДУ

Застройщик в 2006 году возвел в Петрозаводске дом, который сегодня вместе с жильцами уходит под воду.



фото: © Татьяна Тарасова для «Столица на Онего»

ПО СОСЕДСТВУ С ПРЕСТУПНИКАМИ

Жители Петрозаводска испугались соседства с новым исправительным учреждением в Сулажгоре, а представители УФСИН утверждают, что бояться нечего.



фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (Леонид Гайдай, 1965 г.)