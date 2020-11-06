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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19, ВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ В КАРЕЛИИ И ПАРФЕНЧИКОВ С ЧАЧЕЙ И ЛЕПЕШКАМИ

Новости. Общество
13:00, 07 Ноября 2020

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

Также с 9 ноября школьников в Карелии (с 5 по 8 классы и 10-классников) переведут на дистанционное обучение 

Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам 

Абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут в Карелии

За сутки 5 ноября  в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

По состоянию на 6 ноября в Карелии зарегистрировано 7444 инфицированных коронавирусом, 4704 пациента выздоровели, умерли 57 человек с диагнозом COVID-19.

Сейчас в Карелии врачи борются за жизни восьми больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжелом состоянии. 

Глава Минздрава Карелии: "Сегодняшняя сводка явно показывает одну из "пиковых волн" заболеваемости коронавирусом" 

А тем временем, врачи скорой помощи не успевают обслуживать огромное количество вызовов. И в ночь на 5 ноября произошел беспрецедентный случай: Врачам скорой помощи Петрозаводска пришла подмога. Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске. 

Глава Карелии опрокинул стопку чачи за сослуживцев в День судебных приставов (ВИДЕО) 

Артур Парфенчиков поздравил 3 ноября бывших коллег с Днем судебного пристава и выпил за это. 

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства

И показал, какие они у него получились.  

Другая тема 

"За вред природе придется отвечать": глава Карелии пообещал наказать виновников аварии на Белопорожских ГЭС

Артур Парфенчиков заявил, что встревожен экологическими последствиями аварии на Белопорожских ГЭС и пообещал открыто сообщать о всех работах по ликвидации ЧП.

Боновые заграждения повторно установили на реке Кемь в месте строительства Белопорожских ГЭС

Определено, что масляные пятна выделяли впитавшие нефтепродукты порубочные остатки – ветки, куски стволов, строительные бруски.

На месте аварии на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии вновь работают спасатели

Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился" 

Заступивший на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Иван Белкин покинул пост.

Руководителем диспансера назначена главным врачом Республиканской инфекционной больницы Карелии 

ЧП

Три человека погибли ночью в страшной аварии в Петрозаводске 

На Шуйском шоссе автомобиль "ВАЗ" врезался в опору ЛЭП, погибших вырезали из искореженной машины сотрудники МЧС Карелии.

Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО) 

Стало известно, кто погиб в ночном ДТП под Петрозаводском 

Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.

Ушел из жизни бывший главный архитектор Петрозаводска 

Бывший главный архитектор столицы Карелии, главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак умер в больнице. 

"Это потеря для республики": глава Карелии выразил соболезнования родным архитектора Куспака 

Артур Парфенчиков почтил память ушедшего из жизни бывшего главного архитектора столицы Карелии, главного архитектора музея-заповедника "Кижи" Владислава Куспака.

Коллектив музея "Кижи" об архитекторе Куспаке: "Уход Владислава Николаевича невосполнимая утрата для всех нас"

 

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