ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, БОЛЕЗНЬ МИРОШНИК И ВЫВЕСКИ ВНЕ ЗАКОНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Главные новости по-прежнему вертятся вокруг темы коронавируса, борьбы с инфекцией и ограничительных мер, которые вводятся властями Карелии из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки.



Рекорд по заболеваемости коронавирусом поставлен в Карелии

В Карелии 23 октября поставлен рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – инфекция выявлена у 128 человек. В этот же день в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 70-летний житель Кондопоги, имевший сопутствующие хронические заболевания.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.



Новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 введены в Карелии



Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Карелии за последние дни Артур Парфенчиков ввел дополнительные ограничения. В ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия. В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.



Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник 21 октября сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", – написала Ирина Мирошник.

Как рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник, температура у нее держалась в течение трех дней.

"Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!" – сказала глава Петрозаводска.

Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", – пишет Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.



Китайцы "сорвали" сроки установки подсветки на Музее Карельского фронта

Подсветка, которую подрядчик обещал установить до 15 октября на здании Музея Карельского фронта, до сих пор не сделана. Как сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки ее установки.

"Ждем поставку через неделю. Названная дата 15 октября – повышенные обязательства, который взял на себя подрядчик. В контракте с ним обозначена дата не позднее 30 октября", – отметил министр культуры Алексей Лесонен.



Новая сельхозярмарка открылась в Петрозаводске

Ярмарка местных сельхозпроизводителей открылась 23 октября и будет работать до 1 ноября в Петрозаводске на ул. Инженерной. Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свёклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия организаторы ярмарки уделят особое внимание соблюдению санитарных норм и требований. При посещении ярмарки жителей просят обратить внимание на необходимость наличия средств индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году сельхозярмарка проводилась у ТРК "Лотос Плаза", но из-за нарушения санитарных требований глава Карелии ее закрыл и лишь спустя несколько дней, после устранения всех нарушений, торговлю разрешили возобновить.



Территория у мэрии Петрозаводска напоминает линию обороны из траншей и каменных баррикад

В ночь на 19 октября в Петрозаводске выпал первый снег. Однако масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения. По иронии судьбы самая плачевная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводского округа. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще в конце августа. Но у мэрии вовсю идут земляные работы. Горожане и туристы вынуждены обходить развороченные тротуары, а подходы к самому зданию администрации напоминают линию обороны из траншей и каменных баррикад.