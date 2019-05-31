ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Новый прокурор Петрозаводска, дело поджигателя церкви и бессилье властей перед "Невским Пассажем"
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Горожане прислали за несколько дней более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник направила в адрес директора компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс" обращение с требованием очистить город.
В Карелии заключенный хочет отсудить миллион у Минфина и УФСИН, чтобы отдать деньги на благотворительность.
Петрозаводский городской суд рассматривает иск находящегося в заключении гражданина, который требует возмещения морального вреда за незаконный выговор.
Во вторник в Петрозаводском суде состоялось заседание по иску Дмитрия Голованова к начальнику СИЗО-1 УФСИН России по Карелии Олегу Тарасову, начальнику УФСИН России по республике Карелия Александру Тереху и министерству финансов страны в лице управления федерального казначейства.
Голованов добивается взыскания компенсации морального вреда. Дело рассматривает судья Олег Цепляев.
Уголовное дело сжегшего Успенскую церковь подростка поступило в суд
Кондопожский городской суд в июне определится с датой рассмотрения уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в уничтожении Успенской церкви. Об этом "Столице на Онего" рассказал представитель суда. По его словам, дата пока не определена и будет известна не раньше 14 июня. Также не решен вопрос, открытым или закрытым будет процесс.
Сокамерники угрожали "опустить" Дмитриева в СИЗО Петрозаводска, заявил адвокат
Адвокат лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева заявил о давлении на подзащитного в СИЗО.
Главу карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев на вечере в поддержку краеведа.
По словам адвоката, давление со стороны сокамерников продолжалось четыре дня, но после ультиматума, поставленного арестантом руководству изолятора, он был переведен в другую камеру.
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж". Судебные приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу". Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.
Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.
Назначен новый прокурор Петрозаводска. Им стал экс-прокурор Кондопожского района Артур Фрейман, сообщили в прокуратуре Карелии.
Глава Петрозаводска заявила, что решение о переименовании улицы Энгельса может быть пересмотрено. Ирина Мирошник встретилась с представителем горожан, выступающих за возвращение Петербургской улице прежнего названия.
Мирошник не исключила возможности возвращения прежнего названия части бывшей улицы Энгельса, которая в конце прошло года была переименована в улицу Петербургскую. Как сообщили в администрации карельской столицы, эта тема обсуждалась сегодня на встрече Ирины Мирошник с Тамарой Ольхиной, представителем жильцов одного из домов на бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.
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