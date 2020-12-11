ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКРЫТИЕ БУТАФОРСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ, 31 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЕН ВЫХОДНЫМ И ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С COVID-19 В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря

Корреспондент "Столицы на Онего" подготовил репортаж из бутафорского финского концлагеря, построенного в карельской деревне Ватнаволок.

Парфенчиков объявил выходным днем 31 декабря в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.

Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев посетил Карелию и озвучил причины, которые, по его оценке, привели к масштабному росту заболеваемости коронавирусом в республике.



В Карелии на 11 декабря коронавирусной инфекцией инфицированы 20496 человек, из которых 2099 – это дети, выздоровели за время пандемии 12654 пациента, умерло 123 ковидных больных. С каждым днем процент свободных коек для лечения коронавирусных больных сокращается, и на сегодняшний день достиг критической отметки в 20,6%.

Что касается пневмонии, то начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли.

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Продолжается прием вопросов и сообщений для большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

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