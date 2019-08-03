ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕКРЫТИЕ РЕКИ КЕМЬ, ПРОПАЖА ТУРИСТОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ И ХОЛОД В АВГУСТЕ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
В Карелии прошла церемония перекрытия русла реки Кемь на стройплощадке Белопорожских ГЭС
Перекрытие реки позволит создать Белопорожское водохранилище, вода из которого при запуске ГЭС будет подаваться на турбины станций.
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
Вернется ли в Карелию летнее тепло в августе, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В центре Петрозаводска появился еще один монумент в память о войне
Памятник "Защитнику Родины" установили в парке Мира в Петрозаводске.
А как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники? Проголдосовать можете здесь.
ВИДЕО: Появились кадры с места спасения туристов-байдарочников на Белом море в Карелии
Десять туристов из Санкт-Петербурга, среди которых были пожилые люди и подросток, решили проплыть на байдарках по Белому морю. Вышли в путешествие и не выходили на связь с 24 июля. После того, как родственники забили тревогу, вертолет МЧС вылетел на поиски.
Находившийся в розыске экс-глава поселения Карелии попался в руки полиции
Полиция установила место нахождения бывшего главы Деревянского поселения Олега Дякина и предъявила ему обвинение в совершении уголовного преступления.
За неделю смертельные ДТП унесли жизни шести человек
29 июля в 9.40 в Сегежском районе водитель автомобиля Chrysler Sebring, лишенный права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в апреле 2018 года, двигаясь в направлении Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Škoda Octavia. В аварии не выжил никто – погибли четыре человека.
На следующий день, 30 июля, в 14.45 в Пряжинском районе, на 355 км автодороги "Кола", недалеко от поселка Святозеро, в месте проведения ремонтных дорожных работ, произошло групповое столкновение автомобилей.
В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы, среди пострадавших 2-летний ребенок.
В этом же районе, в нескольких километра в воскресенье, 28 июля, на 390 км трассы "Кола" столкнулись Hyundai Manrix, ехавший в сторону Санкт-Петербурга и Mazda-3. В результате один человек погиб, еще одному пострадавшему водителю – кондопожанину собирают кровь для спасения жизни.
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