ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Секс-символ карельской политики, показуха для Пивненко и ужесточение наказания для Петунова

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

"Прикончить показуху"



Сергей Юдин /

В самом начале недели выяснилось, что строители ФОКа в Медвежьегорске устроили показуху для депутата Госдумы Валентины Пивненко.

По словам депутата, вопиющий случай произошёл в Медвежьегорском районе, где в рамкам подготовки к 100-летию Карелии на федеральные деньги строится физкультурно-оздоровительный комплекс.

"ФОК в Медгоре очень нужен, - пояснила Валентина Пивненко. - Деньги на строительство есть в полном объеме. До конца года мы должны были освоить 40% средств от общей суммы, но не сделали этого. Когда мы приехали в Медгору на эту строительную площадку вместе с Рашидом Гумаровичем Нургалиевым, там работала техника, были рабочие, и собственники – компания "10 легион" из Санкт-Петербурга, - уверяли нас, что все будет хорошо. Это было во вторник. А в пятницу мы посмотрели на эту стройку через систему он-лайн, и увидели, что там нет ни техники, ни рабочих – никого. Это была какая-то показуха, которую нам устроили. Так вот, мы эту показуху должны прикончить".

Также Валентина Пивненко рассказала, как она будет бороться с недобросовестными строителями.

Суд ужесточил режим наказания священнику Петунову, который устроил смертельное ДТП

Городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство администрации колонии-поселения и перевел священника Ивана Петунова, который пьяным насмерть сбил женщину на "зебре", на более жесткий режим отбывания наказания - в колонию общего режима.

Как сказала представитель колонии-поселения, Петунов является злостным нарушителем порядка: имеет 9 взысканий, 5 раз помещался в ШИЗО, последний раз нарушил распорядок дня 28 февраля.

Священник вступал в пререкания с сотрудниками колонии, выражался жаргонными выражениями.

Судья рассказал, как ругается священник в колонии.

В Заксобрании Карелии обсудили инициативу депутата Анишина о возможности пропускать работу без медсправки



фото: Петросовет

С предложением к депутатам Заксобрания Карелии рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ Александр Анишин выступил в конце января.

"Предлагаемая мной поправка в трудовое законодательство предусматривает установление определенного количества дней, в течение которых работник при легком недомогании получает право по согласованию с руководством остаться дома для излечения без предоставления больничного листа. Подобная идея не нова, на сегодняшний день практика личного заявления о временной нетрудоспособности широко и успешно используется в странах Северной Европы, Германии и Великобритании", – рассказал на встрече депутат Петросовета.

Александр Анишин предупредил, что "отпуск по болезни" смогут получить не все.

Министра Воронова выбрали секс-символом карельской политики



Из личного архива в соц. сети

Накануне 8 Марта "Столица на Онего" предложила читателям выбрать самого сексуального карельского политика.

В опросе приняли участие 2086 человек.

В итоге, пальму первенства отдали министру спорта Карелии Александру Воронову. Он возглавил топ-10 секс-символов карельской политики, набрав 404 голоса (19%), вторую строчку занял глава республики Артур Парфенчиков, за которого проголосовали 389 человек (18%), и тройку лидеров замыкает депутат Заксобрания Тимур Зорняков с результатом 326 голосов (15%).

Остальные голоса поделили между собой семь участников топ-10 секс-символов карельской политики.

Карелия вошла в топ-5 самых пьющих регионов России



фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Около 15 литров спиртного выпил в прошлом году каждый россиянин. Это на 8,3% больше, чем в 2017 году. Среди самых пьющих регионов оказалась и Карелия. На одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.

Строительство коррекционной школы на Древлянке

Коррекционную школу-интернат планируют построить в экологически чистом районе, недалеко от парка "Лягушка" на Древлянке. Жители микрорайонов "Древлянка-8" и "Древлянка-9" опасаются за сохранность зеленой парковой зоны.

Чиновники осмотрели место планируемого строительства и пообещали, что парковая зона не будет нарушена.

Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова подробно рассказала, что под строительство школы-интерната рассматривается земельный участок ориентировочной площадью 2,2 гектара в районе ул. Оборонной между микрорайонами "Древлянка-8" и "Древлянка-9". При этом родник, парк "Иван Царевич" и "Тропа Ивана Царевича" находятся в стороне от возможного строительства. Стройка не приведет и к разрушению парка "Лягушка" - он будет, как и планировалось, благоустраиваться в рамках программы "Комфортная городская среда".

Впереди еще общественные слушания по данному вопросу.