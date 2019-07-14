Подписаться
Новости. Общество
19:00, 14 Июля 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "Вопиющий" конкурс на 29 млрд рублей, потоп в центре гимнастики и авиасообщение под угрозой срыва

Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"

Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов рассказал в телеинтервью о "вопиющем" конкурсе в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Вопиющим случаем" назвал (4-я минута видеозаписи) спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов итоги торгов в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Выиграла компания, состоящая из одного человека. Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов рублей по вывозу всего мусора", – рассказал Иванов, выступая в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

ВИДЕО: Центр гимнастики Петрозаводска затопило


фото: Spiros Chorchoubas

После сильного дождя в центре гимнастики Петрозаводска образовалась протечка. По предварительным данным, протечка воды произошла из-за открытого клапана дренажной системы. В результате вода залила спортивный зал со снаряжением. Спортсмены с тренером и родителями самостоятельно пытались ликвидировать аварию.

ВИДЕО: В страшном ДТП на трассе "Кола" погибла 14-летняя девочка из Карелии


фото: Группа

В Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 10 июля в 17.45 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением КамАЗа и столкнулся с выполнявшими левый повороти автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf. 

В автомобиле Datsun находились жители Карелии. 

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии", - написалив Конкретно.ру. 

В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое


фото: © Карина Сапунова/ТАСС

В Петербурге арестовали фирменный пломбир "Ленты", изготовленный в Карелии. Согласно данным экспертизы, в нём содержались жиры немолочного происхождения.

Авиасообщение с Петрозаводском оказалось под угрозой срыва в разгар сезона отпусков


фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Минобороны планирует проведение работ по ремонту взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец" с 1 по 31 августа. Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.

Депутат заявила, что авиакомпании продали уже более 8 тысяч билетов на рейсы, которые попали под угрозу срыва.

В Финляндии задержали петрозаводчанина, объявленного в международный розыск


фото: мвд.рф

Финляндия выдала России жителя Петрозаводска, обвиняемого в крупном мошенничестве.

В Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен Александр С., который обвиняется в том, что с 2010 по 2012 годы в Петрозаводске обманным путем присвоил более 5 миллионов рублей, предложив ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили денежные средства авансом, но оплаченный товар так и не получили.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 13:39
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

Аналитика

12.07.2019 16:17
Политкухня
Шандалович о главных решениях парламента
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги работы парламента республики за первое полугодие.
Не интригует и не торгуется 4
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 10
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2019 14:56
Личное мнение
Заклеенная история 20
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 6
08.07.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

Автофестиваль Sickest Wekfest 2019 в Петрозаводске
Новое
Сегодня 19:11
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»