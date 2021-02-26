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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЛАСТОЧКИ", ОТЪЕЗД ПРОКУРОРА И ШТРАФ ДЛЯ ДЕПУТАТА ЗС ОТ КПРФ КАРЕЛИИ

Новости. Общество
13:00, 27 Февраля 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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