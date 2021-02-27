ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЛАСТОЧКИ", ОТЪЕЗД ПРОКУРОРА И ШТРАФ ДЛЯ ДЕПУТАТА ЗС ОТ КПРФ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

"Ласточки" Санкт-Петербург - Петрозаводск возобновят работу по прежнему расписанию

Приостановленные в прошлом году рейсы поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Петрозаводск, возобновятся с 1 марта.

"К сожалению, придется проститься с Карелией"

Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить надзорное ведомство в Челябинской области.

Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей за встречу с избирателями

Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.

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Фермер в Карелии вырастила 100 тысяч тюльпанов (ФОТО)

Фермер Юлия Шелемех из Пряжинского района рассказала Артуру Парфенчикову о проблемах, с которыми сталкивается, продавая цветы.

Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил

Ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи" состоялся, сообщил петрозаводский спортсмен Влад Арбатов.

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Визит-центр беломорских петроглифов в Карелии построит компания Белуги

Стоимость контракта составляет более 434 миллионов рублей.

В Карелии полиция задержала коммерсантов, навязывающих старикам установку фильтров для воды (ВИДЕО)

Сотрудники МВД задержали шестерых участников группы, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.