ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЛАСТОЧКИ", ОТЪЕЗД ПРОКУРОРА И ШТРАФ ДЛЯ ДЕПУТАТА ЗС ОТ КПРФ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
"Ласточки" Санкт-Петербург - Петрозаводск возобновят работу по прежнему расписанию
Приостановленные в прошлом году рейсы поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Петрозаводск, возобновятся с 1 марта.
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить надзорное ведомство в Челябинской области.
Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей за встречу с избирателями
Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.
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Фермер в Карелии вырастила 100 тысяч тюльпанов (ФОТО)
Фермер Юлия Шелемех из Пряжинского района рассказала Артуру Парфенчикову о проблемах, с которыми сталкивается, продавая цветы.
Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил
Ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи" состоялся, сообщил петрозаводский спортсмен Влад Арбатов.
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Сотрудники МВД задержали шестерых участников группы, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.
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