ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВРАЧИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ, НОВОМУ ГОДУ БЫТЬ И ЛОДКА С ПОЛУЖИВЫМ РЫБАКОМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ЕЩЕ ОДНА БРИГАДА ВРАЧЕЙ ОТПРАВИЛАСЬ ИЗ КАРЕЛИИ К МОБИЛИЗОВАННЫМ В ЛЕНОБЛАСТЬ

Бригада медиков из Сортавальской ЦРБ выехала в пункт дислокации мобилизованных из Карелии, которые пожаловались на рост ОРВИ.



фото: © Михаил Охлопков / ВК

Мобилизованные из Карелии военнослужащие жалуются на кашель (ВИДЕО)

«ДАВАЙТЕ НЕ ВПАДАТЬ В ИСТЕРИКУ»: МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА ПРОТИВ ОТМЕНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА

Глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.



фото: © Илья Тимин

ЛОДКА С ПОЛУЖИВЫМ РЫБАКОМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБИЛАСЬ К БЕРЕГУ В ПОСЕЛКЕ КАРЕЛИИ

На Онежском озере в Пудожском районе произошла трагедия с рыбаками.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, ЧТО ДЕЛАТЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ С БОЛЕЗНЯМИ

Жители Карелии, которых призвали по мобилизации, но они считают, что не годятся для службы по состоянию здоровья, теперь зависят от решения министерства обороны.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ОТЦОВ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Власти Карелии предоставят военному прокурору списки многодетных отцов для их демобилизации.



фото: Правительство Карелии / коллаж © «Столица на Онего»

РАБОТОДАТЕЛИ В КАРЕЛИИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ СОКРАТИЛИ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН

На рынке труда в Карелии упал спрос на мужчин, по возрасту подпадающих под частичную мобилизацию.



фото: © ПКФ «Слово»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ В КАРЕЛИИ

Принят порядок предоставления единовременной денежной выплаты на детей семьям мобилизованных, сообщили пресс-службе правительства республики.



фото: © Сергей Пятаков/ РИА Новости

РОТА МОБИЛИЗОВАННОГО ДИРЕКТОРА ЕДДС ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗМАЙЛОВА ОТПРАВИТСЯ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Инженерно-саперная рота, которую возглавляет руководитель ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, в ближайшие дни отправится в зону специальной военной операции.



фото: Владимир Любарский/ВК

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

РАСХОДЫ НА ВЛАСТИ КАРЕЛИИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОСЛИ

Расходы бюджета Карелии на функционирование органов исполнительной и законодательной власти республики выросли за 9 месяцев 2022 года, сообщили в Минфине республики.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ В КАРЕЛИИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Аналитики компании HeadHunter изучили список вакансий в Карелии и нашли наиболее прибыльные.

НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН В КАРЕЛИИ – РЕКОРДНОГО ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Инфляция в Карелии к началу октября снизилась до 13,4% — это лучший показатель среди регионов Северо-Запада России.



фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

«ДВУШКИ» ПОДЕШЕВЕЛИ, НО ПОДОРОЖАЛИ «ОДНУШКИ»: СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА КВАРТИР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Петрозаводске снизилась с начала года одновременно с ростом цен на однокомнатные.

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СУД ОБЯЗАЛ ЗАММИНИСТРА ПРИРОДЫ КАРЕЛИИ ЩЕПИНА ВЫПЛАТИТЬ 28,8 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСА

Суд взыскал с замминистра природных ресурсов Карелии Алексея Щепина 28,8 млн рублей за незаконную рубку леса рядом с озером Байкал.



фото: © Правительство Карелии

В ФИНЛЯНДИИ ПРИГРОЗИЛИ ОТОБРАТЬ ИМУЩЕСТВО У РОССИЯН

Глава Минобороны Финляндии заявил, что в случае необходимости власти экспроприируют имущество, приобретенное россиянами в стране.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕТРОЗАВОДСКА: «ТОРГОВЦЫ РЯПУШКОЙ ТОПЧУТ НОГАМИ КУСТИКИ, ПОЛУЧАЯ ПРИБЫЛЬ»

Пользователи соцсети выражают недовольство уличными торговцами, которые заполонили бульвар Интернационалистов в столице Карелии.



фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

В НОЯБРЕ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Остановку транспорта готовятся запретить на одной из улиц карельской столицы.



фото: © flickr.com / Alexey Ivanov

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ НА 11 ГА ПОБЕРЕЖЬЯ САМОГО ЧИСТОГО ОЗЕРА В КАРЕЛИИ

В Минобразования республики рассчитывают построить круглогодичный центр детского отдыха на озере Контокки до 2026 года.



фото: © Красовский Алексей / wikipedia

ОПРОС

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИДЕЮ ОБ ОТМЕНЕ НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ?

После объявления частичной мобилизации в соцсетях стали появляться предложения об отмене новогодних гуляний.



фото: © / shutterstock

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ МОШЕННИКИ ВЗЛОМАЛИ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ И НАБРАЛИ КРЕДИТОВ

Два жителя Прионежья случайно узнали, что на их имя через госуслуги неизвестные оформили кредиты, сообщили в МВД Карелии.



фото: © istock

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ У НАС НЕ БУДЕТ СВЯЗИ, КАК В НОРВЕГИИ?

В Карелии сокращена программа подключения населенных пунктов к интернету и сотовой связи.



фото: © Евгений Катышев / wikimedia

КОММУНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Почему из компании, отвечающей за отопление половины Карелии, должны уволить сразу 40 человек?



фото: © Bacho / shutterstock

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ: О МЕТОДАХ БОРЬБЫ С ТРЕВОГОЙ

Вместе с врачом-психиатром Светланой Демидовой и мастером йоги Алексеем Бабенко разбираемся с механизмом тревожности и выясняем, какие методы более эффективны, чтобы с ней справиться.

ГИПС СНИМАЮТ — КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ

Травматологический пункт БСМП готовится к новому сезону падений.



фото: © БСМП

РАЗВИТИЕ КУРГАНА ПРОДОЛЖИТСЯ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ УЧЕНЫХ

Ученые представили заключения по реализации проекта реконструкции и благоустройства спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске.



фото: © Правительство Карелии