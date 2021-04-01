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Городской суд Петрозаводска возобновил рассмотрение "дела Дмитриева"

Новости. Общество
10:47, 02 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Известного исследователя сталинских репрессий судят по обвинениям в изготовлении детской порнографии и незаконном изготовлении оружия, по которым он ранее был оправдан.

Городской суд Петрозаводска возобновил 2 апреля рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Процесс в карельской столице был приостановлен из-за жалобы Дмитриева на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября прошлого года, однако Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге не нашел оснований для ее удовлетворения.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая и была отклонена 16 февраля нынешнего года.

Отметим также, что в конце марта в Европейский суд по правам человека была направлена жалоба на сентябрьское решение Верховного суда Карелии. Как считают юристы, готовившие жалобу, обвинение против Дмитриева было сфабриковано, а сам он лишен права на справедливый суд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-04-02 12:11:00
Он уже своим адептам надоел. Плакатиками больше не трясут и возле суда не рыдают.
Хармс
2021-04-02 12:09:20
Вот племя! Человек им жертвы родственников откопал, а они его с г..м смешали!
Поцъ
2021-04-02 12:06:56
Не хрен было тайны "отставных палачей" трогать ,они мстительные, у Алехи спросите, если выживет....
ромео
2021-04-02 11:24:41
достали уже с педофилом. Вас уже к ответственности за его рекламу надо привлечь
врунофф
2021-04-02 11:16:31
Даже внешне неприятен
Leopol'd
2021-04-02 11:57:58
врунофф, конечно. Ты же в Фукса влюблен. Другие мужчинки тебе неприятны.
Гость
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