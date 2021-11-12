Купюры предполагаемой взятки экс-главе Минтранса Карелии горели зеленым свечением

Оперативный сотрудник полиции рассказал в суде, как выглядели помеченные купюры в деле бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова.

Сегодня, 25 ноября, в Петрозаводском городском суде выступил в качестве свидетеля старший оперуполномоченный по особо важным делам первого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии Валерий Оршевнев. Полицейский участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях в отношении экс-главы карельского Минтранса Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека. В частности, оперативник вел наблюдение за фигурантами дела в торговом центре, где те были задержаны после предполагаемого факта передачи взятки.

Сотрудник МВД пояснил, что деньги были обнаружены следователем в ходе осмотра одежды задержанного чиновника. Их сумма составляла 350 тыс. рублей. Все купюры были по пять тысяч рублей.

«Где, когда и кем они были помечены, мне неизвестно. Я знаю, что они в последующем при обработке специальным проявителем и когда на них светили лампой … светились зеленоватым свечением», — рассказал оперативник. Затем он пояснил, что процедурой с купюрами занимался сотрудник ФСБ.

Работник полиции уточнил, что зеленоватым свечением светились деньги и бумага, в которую они были завернуты.

«Также вы пояснили, что были руки Волчека обработаны», — сказала гособвинитель.

«Да. Кайдалова руки тоже были обработаны, но не светились», — ответил свидетель.

«Они не светились. У Волчека было аналогичное свечение?», — задала уточняющий вопрос обвинитель.

«Аналогичное с деньгами свечение, да. Зеленоватое свечение», — ответил полицейский.

Глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были задержаны шестого февраля 2020 года в столице Карелии. Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, получили взятку в 800 тыс. рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей), а также взятку в 1 млн рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Бывший работник петрозаводского аэропорта Игорь Волчек уже осужден и приговорен к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Экс-министр Алексей Кайдалов вину не признает.

Подробности «дела Кайдалова» — в тексте «Столицы на Онего»