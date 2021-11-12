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Купюры предполагаемой взятки экс-главе Минтранса Карелии горели зеленым свечением

Новости. Криминал
12:34, 25 Ноября 2021
фото: © Алексей Кайдалов / ВК

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Оперативный сотрудник полиции рассказал в суде, как выглядели помеченные купюры в деле бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова.

Сегодня, 25 ноября, в Петрозаводском городском суде выступил в качестве свидетеля старший оперуполномоченный по особо важным делам первого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии Валерий Оршевнев. Полицейский участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях в отношении экс-главы карельского Минтранса Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека. В частности, оперативник вел наблюдение за фигурантами дела в торговом центре, где те были задержаны после предполагаемого факта передачи взятки.

Сотрудник МВД пояснил, что деньги были обнаружены следователем в ходе осмотра одежды задержанного чиновника. Их сумма составляла 350 тыс. рублей. Все купюры были по пять тысяч рублей.

«Где, когда и кем они были помечены, мне неизвестно. Я знаю, что они в последующем при обработке специальным проявителем и когда на них светили лампой … светились зеленоватым свечением», — рассказал оперативник. Затем он пояснил, что процедурой с купюрами занимался сотрудник ФСБ.

Работник полиции уточнил, что зеленоватым свечением светились деньги и бумага, в которую они были завернуты.

«Также вы пояснили, что были руки Волчека обработаны», — сказала гособвинитель.

«Да. Кайдалова руки тоже были обработаны, но не светились», — ответил свидетель.

«Они не светились. У Волчека было аналогичное свечение?», — задала уточняющий вопрос обвинитель.

«Аналогичное с деньгами свечение, да. Зеленоватое свечение», — ответил полицейский.

Глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были задержаны шестого февраля 2020 года в столице Карелии. Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, получили взятку в 800 тыс. рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей), а также взятку в 1 млн рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Бывший работник петрозаводского аэропорта Игорь Волчек уже осужден и приговорен к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Экс-министр Алексей Кайдалов вину не признает.

Подробности «дела Кайдалова» — в тексте «Столицы на Онего»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Джордан
2021-11-25 13:32:05
Сколько можно мусолить эту информацию?
Offff
2021-11-25 13:17:18
Педроссов на горячем берут ..но они не останавливаются .
кир
2021-11-25 13:43:22
Offff, отдежурил, теперь можно здесь ныть, беспартийный наш. :)
кир
2021-11-25 12:58:41
Стоило жизнь сытую менять? Каждый сам решает гамлетовский вопрос "быть или не быть".
Изя
2021-11-25 13:17:43
кир, украл , прожрал , т в юрьму - романтика , не у станка же стоять )))
кир
2021-11-25 13:40:56
Изя, твой посыл надо распространить не только на начальников.)))
Изя
2021-11-25 14:05:26
кир, м.б начальником не был , не знаю )))
Гость
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