Лидер группы "Пилот" разрешил использовать свою песню в фильме петрозаводского режиссера

В криминальной драме режиссера из Петрозаводска Александра Хаакана "Деньги" будет звучать песня из нового альбома группы "Пилот".

Об этом "Столице на Онего" рассказал сам Александр Хаакана.

"Показал Илье трейлер. Сказал, что я простой парень, который снимает кино и хотел бы использовать в своем фильме песню из их нового альбома. Он посмотрел, сказал: "Круто, бери!". Денег не попросил. Мы все закрепили юридически, чтобы не было подозрений в нарушении авторских прав", - отметил он.

Александр Хаакана – режиссер-любитель. "Деньги" станут его второй работой. Дебютной картиной был "Вильгельм Телль", комедийный боевик про бандитов из российской глубинки.

Хаакана говорит, что в будущем, возможно, отойдет от жанра криминальной драмы и боевика.

"Я бы очень хотел снять что-то другое, - говорит режиссер. - К своему стыду, я только пару лет назад для себя полностью открыл всю прелесть советского кино. "Белые росы", "Любовь и голуби", "Старший сын"… Смотришь эти фильмы и становишься добрее, хочется именно такое кино снимать. Но видимо, пока я для этого не созрел – рука тянется к пистолету и крови".

Интервью с Алесандром Хаакана можно почитать вот здесь.