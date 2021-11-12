Малыш, избитый отцом в Петрозаводске до полусмерти более года назад, по-прежнему лежит под ИВЛ

Мальчик, которого жестоко избил отец в сентябре прошлого года, находится в тяжелом состоянии.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, ребенок, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы. Мальчику уже 1 год и 7 семяцев.

«Ребенок жив. Находится на ИВЛ. Состояние ребенка прежнее», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Мужчину ждет суд. Он обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью.