Медведя, гуляющего по городу горняков в Карелии, будут ловить на сгущенку

В Костомукше решили установить ловушку с «вкусняшкой» на голодного медведя, пугающего местных жителей уже в течение трех недель.

Судьбу косолапотого, появившегося в окрестностях Костомукши около трех недель назад, решали на заседании комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в местной администрации. Как пишут «Новости Костомукши», на жалобы и вызовы костомукшан выезжают сотрудники полиции и Росгвардии, которые пытаются отогнать зверя вглубь леса, но результатов они не приносят. Медведь возвращается в город. При этом он совершенно освоился в городской черте, не боится подходить близко к домам костомукшан. Его привлекают буквально все «съедобные» запахи: от «ароматов» вяленой рыбы во дворах до несанкционированных помоек.

В Костомукше боятся, что с наступлением лета колосолапый в лес не уйдет. И участники совещания решили, что необходимо принять все возможные меры, чтобы сохранить животному жизнь, вернув его в естественную среду обитания.

Предлагаемый многими обывателями вариант с применением снотворного не выдержал критики специалистов. Во-первых, оружия для дистанционного обездвиживания, способного пробить шкуру медведя, в Костомукше нет. Но даже с условием решения этой проблемы, у ветеринаров вызывает затруднение правильный расчет дозы снотворного, поскольку неизвестны точные размеры животного. Неправильная доза может стать смертельной для лесного гостя.

На заседании решили, что наиболее гуманный способ избавить жителей города от медведя, а медведя от горожан, — использование специальной ловушки — клетки. Заманить в нее животное планируют с помощью «вкусняшки». Затем клетку с медведем вывезут подальше от города в лес. В качестве приманки старший научный сотрудник заповедника «Костомукшский» Юрий Красовский посоветовал использовать сгущёнку, которую очень любят косолапые.

Ловушку для медведя власти Костомукши рассчитывают взять у охотовоедов в соседних районах. Помочь с решением этого вопроса обещали федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор и АО «Карельский окатыш».

«Мы очень рассчитываем, что наши совместные усилия дадут положительный результат, и вскоре медведь вновь окажется в местах обитания, более логичных для диких животных, чем городская территория. В противном случае нам придется принять трудное, но необходимое для обеспечения безопасности горожан решение о ликвидации зверя», — цитируют «Новости Костомукши» и. о. главы городского округа Сергей Новгородов.

Напомним, жители Костомукши впервые увидели медведя в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей. Затем колосалый гулял на местной лыжной базе, позже зверь перебрался в район Звездного.