Молодой человек, напавший в балаклаве на учителя в школе Петрозаводска, пойдет под суд

Материалы дела, составленные в отношении молодого человека, напавшего на учителя в школе №46 в Петрозаводске, переданы в суд, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии «Столице на Онего», в минувший понедельник, 21 февраля, из службы «112» на пульт дежурной службы МВД поступил звонок с сообщением о том, что в школе № 46 находится молодой человек с неадекватным поведением.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали молодого человека 2004 года рождения, который вел себя агрессивно, лицо юноши скрывала балаклава.

«В отношении задержанного составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ. Действия молодого человека расцениваются как мелкое хулиганство. Статьей предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. На данный момент материалы дела переданы в суд», — сообщили в МВД республики.

Ранее сообщалось, что молодой человек пришел в школу и напал на учителя. Нападавший явился в школу в балаклаве, закрывавшей лицо, и ботинках-берцах, но эта одежда не вызвала никакой реакции у охраны. Молодой человек смог беспрепятственно пройти в класс, где находился учитель и другие ученики.

Инцидент прокомментировал глава Петрозаводска Владимир Любарский, а также Минобразования Карелии.