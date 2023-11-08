Мост в центре Петрозаводска открыли

На улице Антикайнена вновь открыто движение по Путейскому мосту.

Сегодня, 10 ноября, около 10 утра открылось движение по Путейскому мосту на улице Антикайнена. Читатель прислал фото первого проезда по мосту после ремонта в редацию «Столицы на Онего».

В ходе реконструкции проезжая часть стала заметно шире — на мосту появились по две полосы в каждом направлении.

Напомним, Путейский мост в центре Петрозаводска закрылся на капитальный ремонт в январе 2023 года. Ремонт продолжался более 10 месяцев, и вчера администрация города рассказала о долгожданном открытии моста. Также в центре изменилась схема движения транспорта — она стала такой же, как в 2022 году.