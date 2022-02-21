890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Буфет в поликлинике Петрозаводска пользуется популярностью у всего микрорайона (ФОТО) 4
21.02.2022 16:00
Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве 8
Сегодня 12:05
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии 16
21.02.2022 20:50
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке 5
21.02.2022 19:23

Нападение на учителя в школе Петрозаводска попало на видео

Новости. Происшествия
14:01, 22 Февраля 2022
фото: кадры из видео

Новости партнеров

Очевидцы сняли видео нападения молодого человека в балаклаве на учителя в школе Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник, 21 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали в школе № 46 Петрозаводска молодого человека 2004 года рождения, который зашел в класс в балаклаве и попытался ударить учителя истории Станислава Гайдука.

В своем комментарии относительно данного инцидента глава Петрозаводска Владимир Любарский отметил, что главное — никто не пострадал. А то, что молодой человек в маске и берцах беспрепятственно прошел мимо охраны в школе, это уже «в компетенции правоохранительных органов».

В свою очередь, Минобразования Карелии после произошедшего рекомедовало чиновникам мэрии «организовать дополнительные мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций Петрозаводска, профилактике скулшутинга и предотвращению угроз криминального характера».

МВД Карелии в отношение задержанного составило админитсративные материалы по статье «Мелкое хулиганство», которые передало в суд.

Сам Станислав Гайдук пока не комментирует данный инцидент.

Кадры с места событий попали в объектив камеры очевидца, который прислал их в редакцию «Столицы на Онего».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
in
2022-02-22 15:02:09
Этот историк учился в этой же школе и отмечен странностями. Кто его протащил в учители разберется следком.
экcперд
2022-02-22 14:29:41
Неуспешный учитель договорился с бывшим учеником и устроил себе пиар на ровном месте. Наверное очень хочет уехать в сша.
кир
2022-02-22 15:36:32
экcперд, версия интересная, заслуживает внимания.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
18.02.2022, 16:17
В Петрозаводске появится новый небоскреб

Аналитика

21.02.2022 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»