Нападение на учителя в школе Петрозаводска попало на видео

Очевидцы сняли видео нападения молодого человека в балаклаве на учителя в школе Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник, 21 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали в школе № 46 Петрозаводска молодого человека 2004 года рождения, который зашел в класс в балаклаве и попытался ударить учителя истории Станислава Гайдука.

В своем комментарии относительно данного инцидента глава Петрозаводска Владимир Любарский отметил, что главное — никто не пострадал. А то, что молодой человек в маске и берцах беспрепятственно прошел мимо охраны в школе, это уже «в компетенции правоохранительных органов».

В свою очередь, Минобразования Карелии после произошедшего рекомедовало чиновникам мэрии «организовать дополнительные мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций Петрозаводска, профилактике скулшутинга и предотвращению угроз криминального характера».

МВД Карелии в отношение задержанного составило админитсративные материалы по статье «Мелкое хулиганство», которые передало в суд.

Сам Станислав Гайдук пока не комментирует данный инцидент.

Кадры с места событий попали в объектив камеры очевидца, который прислал их в редакцию «Столицы на Онего».