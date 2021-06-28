Нет управы: лесовозы продолжают ломать аварийный мост в деревне Карелии (ВИДЕО)

Жители села Видлица Олонецкого района просят помочь им спасти мост от разрушения лесовозами.

В редакцию «Столицы на Онего» жители села Видлица прислали видео, на котором запечатлели, как лесовозы мчатся по аварийному деревянному мосту, не обращая внимания на ограничения и запреты.

«Жители села Видлица Олонецкого района очень устали от ситуации с аварийным мостом. Каждый день по несколько раз происходят административные правонарушения, но злостные нарушители не привлекаются к ответственности. А пострадают в конечном итоге местные жители и жители деревень, находящихся по ту сторону моста, например, Большие Горы. Мост уже частично разрушен», - сообщили жители села Видлица.

Местные активисты записывают видео нарушений, рассказывают в интернете о своей проблеме, но никто не обращает на них внимания: ни власти, ни надзорные органы, ни ГИБДД.

Ранее жители села Видлица уже жаловались в соцсетях на ситуацию с аварийным мостом через реку Новзема. И Сообщали, что движение груженых лесовозов по деревянному мосту может привести к его обрушению.

И в Минтрансе Карелии их услышали и даже сообщили, что Управтодор республики разрабатывает проектную документацию на строительство нового моста через реку Новзема у села Видлица взамен деревянного.

Но пока ситуация никак не изменилась, по словам местных жителей.