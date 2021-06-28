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Нет управы: лесовозы продолжают ломать аварийный мост в деревне Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:00, 29 Июня 2021

Жители села Видлица Олонецкого района просят помочь им спасти мост от разрушения лесовозами.

В редакцию «Столицы на Онего» жители села Видлица прислали видео, на котором запечатлели, как лесовозы мчатся по аварийному деревянному мосту, не обращая внимания на ограничения и запреты.

«Жители села Видлица Олонецкого района очень устали от ситуации с аварийным мостом. Каждый день по несколько раз происходят административные правонарушения, но злостные нарушители не привлекаются к ответственности. А пострадают в конечном итоге местные жители и жители деревень, находящихся по ту сторону моста, например, Большие Горы. Мост уже частично разрушен», - сообщили жители села Видлица.

Местные активисты записывают видео нарушений, рассказывают в интернете о своей проблеме, но никто не обращает на них внимания: ни власти, ни надзорные органы, ни ГИБДД.

Ранее жители села Видлица уже жаловались в соцсетях на ситуацию с аварийным мостом через реку Новзема. И Сообщали, что движение груженых лесовозов по деревянному мосту может привести к его обрушению.

И в Минтрансе Карелии их услышали и даже сообщили, что Управтодор республики разрабатывает проектную документацию на строительство нового моста через реку Новзема у села Видлица взамен деревянного.

Но пока ситуация никак не изменилась, по словам местных жителей.

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Комментарии

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юнипер95
2021-06-29 09:41:46
где помощь Грудинина электорату? Где Слабунова?
Вася
2021-06-29 09:17:28
Погряз человек во грехах своих, поэтому и посылает Господь нам наказания, одно страшнее другого. И начнётся его Божий суд с России.
Изя
2021-06-29 09:28:41
Вася, ты чего?? В бога стал верить???) )о как . человека перевернуло )))
Вася
2021-06-29 09:13:58
Господь наградил его даром прозорливости и исцеления. Многие годы Аристоклий принимал сотни страждущих, помогая им, исцеляя и наставляя.
Изя
2021-06-29 09:29:10
Вася,держись !!!)))
Изя
2021-06-29 08:45:57
Минтранса и губернатора в Карелии просто нет ))) :)
кир
2021-06-29 08:36:41
Типичный результат правления республикой Виктора Степанова, который не хочет покидать другие властные полномочия и вновь устремился на выборы. Снос корреспондентского пункта, выстроенного для свояка, тому подтверждение.
Пусть сидит на пенсии, - сказал кот-политик.
Изя
2021-06-29 08:48:01
с его пристройкой ты уже разобрался . осталось с ним )))) крутяшка ?)))))
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