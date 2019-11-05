Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска? (ОПРОС)

Церковь решила сделать подарок городу к столетию республики – возвести храм Всех карельских святых на Онежской набережной.

Напомним, храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10. Его высота составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. Планируется, что храм смогут одновременно посещать около 200 прихожан.

"Этот храм, расположенный на набережной Онежского озера, будет достойным подарком к 100-летию Республики Карелия для жителей города. Внутри храма планируется поместить мраморные доски (как в Храме Христа Спасителя в Москве) с именами выдающихся деятелей Карелии", - сообщали в пресс-службе епархии.



Из видеорепортажа карельского регионального телеканала

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