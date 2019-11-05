Подписаться
Новости. Общество
15:20, 05 Ноября 2019
фото: Карельский региональный телеканал "Сампо ТВ 360"

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска? (ОПРОС)

Загрузка...

Церковь решила сделать подарок городу к столетию республики – возвести храм Всех карельских святых на Онежской набережной.

Напомним, храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10. Его высота составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. Планируется, что храм смогут одновременно посещать около 200 прихожан.

"Этот храм, расположенный на набережной Онежского озера, будет достойным подарком к 100-летию Республики Карелия для жителей города. Внутри храма планируется поместить мраморные доски (как в Храме Христа Спасителя в Москве) с именами выдающихся деятелей Карелии", - сообщали в пресс-службе епархии.


Из видеорепортажа карельского регионального телеканала

"Столица на Онего" интересуется: по вашему мнению, нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?

Проголосовать можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-11-05 16:39:53
Не похож на православный храм. Такой храм и в том месте не нужен абсолютно. Оставьте людям набережную! У нас на Кукковке храмов только на ул. Ровио уже 2!!! И ни одного стадиона, театра ...
Leopol'd
2019-11-05 16:30:52
Оставьте людям хоть здесь возможность прогуливаться и заниматься спортом! Возможность съесть там что-нибудь уже отобрали.
нетюлень
2019-11-05 16:30:00
Это не храм, а блиндаж. Так приспособьте, пока не поздно, каменные сараи в конце ул. Луначарского. Выглядеть будет не хуже.
David
2019-11-05 16:09:17
А почему бы там не поставить синагогу?
David
2019-11-05 16:05:45
Ужасный проект!????
кир
2019-11-05 15:52:15
Власть слабая. А те совсем оборзели.
Сеня
2019-11-05 15:33:10
Хм. Сразу и ответ - не надо строить храм . Не нужен такой подарок городу . дайте спокойно отдыхать горожанам на набережной !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии

Аналитика

Сегодня 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем"
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
Сегодня 09:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»