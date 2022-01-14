Объявлен конкурс на пост главы администрации района Карелии, который покинул Дмитрий Петров

Власти Кемского района сообщили, когда пройдет конкурс на должность главы местной администрации, которую 11 января оставил по собственному желанию Дмитрий Петров.

Как сообщается в официальном паблике администрации Кемского муниципального района, 14 января депутаты районного совета приняли решение об объявлении конкурса на должность главы администрации Кемского района и назначении его проведения на 11 февраля.

В состав комиссии от районного совета включены депутаты Р. Беляков и А. Сухан.

Своих представителей в состав комиссии в ближайшее время должны определить Совет Кемского городского поселения и правительство Республики Карелия.

Сообщение с условиями конкурса и требованиями к кандидатам будет опубликовано в общественно-политической газете Кемского района «Советское Беломорье».

Прием документов - в течение 15 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения в газете.

Напомним, Дмитрий Петров ушел с поста главы администрации Кемского района 11 января.

«Я не устал, но я ухожу», — заявил Дмитрий Петров.

Функции покинувшего пост Дмитрия Петрова будет временно исполнять его заместитель Светлана Долинина.